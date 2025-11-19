Fiuk faz desabafo ao revelar que foi retirado do próprio filme: "Decidiram seguir sem mim"

A- A+

O ator e cantor Fiuk usou as redes sociais, na noite da última terça-feira (18), para fazer um desabafo e revelar que foi retirado de uma produção cinematográfica que ele mesmo havia idealizado. A celeuma, como o artista relata, é fruto de um desentendimento envolvendo parte da equipe, algo a que ele não entra em detalhes. Ainda sem data de lançamento, o filme segue a linha da franquia "Velozes e furiosos" e acompanha praticantes de drift, modalidade de automobilismo em que os pilotos deslizam nas curvas, deixando a traseira do carro escapar e levantando fumaça na pista.

"As pessoas que convidei para o projeto decidiram seguir com o projeto sem mim, mudar rumos, mudar até o nome do filme, e ignorar tudo o que foi combinado e o que foi feito", escreveu o filho de Fábio Jr e irmão de Cleo Pires, por meio de publicação nos Stories do Instagram.

O paulistano de 35 anos também acusa ex-colegas de estarem utilizando indevidamente o seu nome a história que ele havia criado. "Usando ainda meu nome sem meu consentimento e minha história em negociações", disse. Ele afirma não ter acesso a nenhuma documentação formal relacionada ao filme. "Eu não recebi contratos, documentos, nem as imagens que gravamos juntos. Hoje, eu não tenho acesso a nada do material que eu mesmo criei."

"Mas não estou aqui para me vitimizar. Estou aqui para deixar claro que sigo com a minha verdade, com o meu propósito, com a justiça e com vocês, que sempre estiveram comigo", continuou Fiuk. "Se tentaram tanto tirar o meu sonho de mim, é porque ele deve ser grande demais. E eu vou recomeçar quantas vezes for preciso. Não tem como apagar ou mudar algo que já foi escrito. Com consciência, com amor e com justiça. O filme é meu, a história é minha", salientou.

O que é drift?

Colecionador de miniaturas de carros desde criança, Fiuk é responsável por criar uma federação de um novo esporte sobre rodas no Brasil, batizado de drift. A paixão do ator foi descoberta por ele em 2006, ao assistir ao filme "Velozes e furiosos: desafio em Tóquio".

Técnica japonesa de direção de veículos que consiste em derrapar nas curvas, a modalidade se popularizou com a profusão de jogos eletrônicos relacionados ao tema. Assíduo em competições e eventos no país, ele costuma dirigir por autódromos e cartódromos. "É adrenalina pura", ele definiu, numa entrevista ao jornal "Extra".

