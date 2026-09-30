Fiuk faz harmonização facial e revela 'antes e depois'
Cantor aprovou a transformação e destacou principalmente as mudanças no formato do nariz
Fiuk mostrou o resultado de uma harmonização facial durante o Fofocalizando, do SBT, na terça-feira, 29. O programa exibiu imagens do antes e do depois do procedimento, realizado a convite da atração.
O cantor aprovou a transformação e destacou principalmente as mudanças no formato do nariz. O procedimento foi realizado pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone.
A participação de Fiuk no programa ocorre após o artista voltar aos holofotes ao falar sobre sua situação financeira em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.
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Na entrevista, Fiuk contou que seu custo de vida mensal atualmente fica entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. O artista afirmou que vive em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo
Após afirmar que havia sido deserdado pelo pai, Fábio Jr., Fiuk também passou a anunciar alguns carros antigos e de luxo. Segundo ele, suas principais fontes de renda são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos.