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Famosos Fiuk faz harmonização facial e revela 'antes e depois' Cantor aprovou a transformação e destacou principalmente as mudanças no formato do nariz

Fiuk mostrou o resultado de uma harmonização facial durante o Fofocalizando, do SBT, na terça-feira, 29. O programa exibiu imagens do antes e do depois do procedimento, realizado a convite da atração.

O cantor aprovou a transformação e destacou principalmente as mudanças no formato do nariz. O procedimento foi realizado pelas médicas Camila Avallone Bosso e Mariana Avallone.

A participação de Fiuk no programa ocorre após o artista voltar aos holofotes ao falar sobre sua situação financeira em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Na entrevista, Fiuk contou que seu custo de vida mensal atualmente fica entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. O artista afirmou que vive em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo

Após afirmar que havia sido deserdado pelo pai, Fábio Jr., Fiuk também passou a anunciar alguns carros antigos e de luxo. Segundo ele, suas principais fontes de renda são contratos publicitários e a intermediação da venda desses veículos.

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