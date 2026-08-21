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FAMOSOS Fiuk pede ajuda com educação financeira após dívidas: "Não tenho vergonha" O filho de Fábio Júnior disse que está disposto a arcar com todos os valores e prometeu: "Vou reconstruir a minha vida inteira. Vou fazer acontecer"

Fiuk voltou a falar sobre dívidas nesta quinta-feira, 20. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor pediu ajuda com aulas de educação financeira e revelou que o valor devido é ainda maior do que imaginava.

"Não tenho medo de ser quem eu sou. Chega! Vou fazer acontecer", começou. Segundo ele, vai precisar vender mais carros e separar mais uma guitarra para ajudar a quitar suas dívidas.

"Eu poderia ter vergonha se eu estivesse roubando, fazendo mal para alguém… por isso não tenho vergonha. E eu escancaro aqui: preciso entender, preciso de educação financeira", desabafou.

O filho de Fábio Júnior disse que está disposto a arcar com todos os valores e prometeu: "Vou reconstruir a minha vida inteira. Vou fazer acontecer".





Venda de carro, crise financeira e problemas na família

No último domingo, 16, Fiuk anunciou a venda de sua Mercedes C280 Sport 1995. "Só hoje valendo R$ 51 mil no Pix. Só não funciona o ar-condicionado, eu não vou mentir, não arrumei. Mas de resto funciona tudo!", disse na postagem.

Em entrevista ao Metrópoles, publicada na última sexta-feira, 14, o cantor revelou que passa por problemas com dinheiro. "Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês", disse.

Ainda, o artista revelou ter rompido com o pai, Fábio Jr. e a irmã, Cleo Pires: "Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais".



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