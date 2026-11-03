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RECONCILIAÇÃO Fizeram as pazes? Anitta e Ludmilla podem retomar parceria após sete anos de rompimento Informações sobre uma possível reaproximação apontam para o lançamento de uma música inédita em 2027 e um reencontro das cantoras no palco dos Ensaios da Anitta, no Rio de Janeiro

Uma das desavenças mais acompanhadas pelo público pop brasileiro pode ganhar um novo capítulo. Depois de sete anos de afastamento, Anitta e Ludmilla estariam em conversas para reconstruir a relação profissional e voltar a dividir uma faixa.

articulação prevê uma colaboração inédita em 2027, além de uma possível participação conjunta nos Ensaios da Anitta, no Rio de Janeiro (RJ). Por enquanto, nenhuma das duas se manifestou oficialmente sobre os planos.

A informação foi divulgada pela Jovem Pan, que aponta a existência de negociações para viabilizar o reencontro musical.

Caso se concretize, a iniciativa marcará uma mudança significativa na trajetória de duas artistas que, durante anos, estiveram no centro de uma das disputas mais repercutidas da música pop nacional.

“Onda Diferente”

Antes da ruptura, Anitta e Ludmilla cultivavam uma relação de proximidade e já haviam alcançado sucesso juntas. Entre os trabalhos que aproximaram as cantoras estão “Favela Chegou” e “Onda Diferente”, esta última também com participação do rapper norte-americano Snoop Dogg.

Foi justamente a segunda colaboração que desencadeou a crise, em 2019. A controvérsia envolveu a divisão dos créditos de composição da música: Ludmilla contestou a presença de Anitta na ficha autoral, enquanto a artista carioca defendeu sua participação com base em sua atuação na produção e na viabilização da parceria internacional.

O episódio abriu uma sequência de desentendimentos que ganhou maior repercussão no ano seguinte. Em 2020, Ludmilla tornou públicas mensagens e gravações de conversas particulares entre as duas, expondo parte das divergências.

A cantora também relatou o desgaste emocional provocado pela situação. Desde então, as artistas mantiveram distância, sem registros de uma retomada pública da antiga parceria.

Sinal de aproximação nos bastidores

Em junho de 2026, uma declaração de Anitta trouxe outro elemento à história. Em um áudio divulgado pela coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, a cantora contou que, mesmo depois da briga, continuava encaminhando oportunidades de trabalho para Ludmilla.

“Eu ajudo as pessoas da maneira que eu posso e da maneira que eu acredito que vá ajudar. Por exemplo: quando tem um show que eu não vou conseguir fazer, eu mando o número do empresário da Ludmilla, mesmo com tudo que aconteceu, eu mando o número, eu já mandei várias vezes”, afirmou.

A fala não representava, naquele momento, uma retomada da amizade, mas indicava que o rompimento não havia eliminado todas as possibilidades de colaboração entre as artistas no mercado profissional.

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