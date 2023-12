A- A+

famosos Flagrado com ex-BBB na Farofa da Gkay, astro de "As branquelas" cita "amigas" no Brasil Ator Marlon Wayans afirma tem "segunda casa", cultiva planos para comprar propriedade em solo nacional e cultiva proximidade com Anitta

Amigas, amigas.... É assim, com a pronúncia de um estrangeiro arranhando a língua portuguesa, que Marlon Wayans se refere ao próprio status de relacionamento. Solteiro, o ator americano de 51 anos — conhecido por integrar o elenco do filme "As branquelas" (2004) — costuma afirmar que não está comprometido com ninguém, mas que tem muitas "amigas", inclusive no Brasil, onde agora curte a Farofa da Gkay, evento organizado pela humorista e influenciadora digital em Fortaleza (CE).

Na noite da última segunda-feira (4), aliás, o astro americano foi flagrado aos beijos com a ex-BBB Gabi Martins, na pista de dança montada na área externa de um hotel que foi fechado para a festa, que tem a presença de celebridades da internet. Antes, Marlon estava em São Paulo, como um dos convidados do evento CCXP 2023, sobre cultura pop.

A relação de Marlon com o Brasil — onde o filme "As branquelas" ganhou especial popularidade — é antiga. Há cerca de sete anos, ele mantém o hábito de vir ao país para diferentes ocasiões. Já curtiu o carnaval no Rio de Janeiro, participou de uma festa na casa da cantora Anitta (a quem chama de "amiga"), visitou a casa do youtuber e humorista Whindersson Nunes...

"Este é meu segundo lar", contou o ator, numa entrevista concedida em 2019, ressaltando que pretende comprar, em breve, uma casa no país. "Basicamente sou um brasileiro, gosto muito daqui. Se eu tivesse uma outra cidadania, seria daqui. Eu amo as pessoas daqui", acrescentou ele.

