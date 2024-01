A- A+

famosos Flagrado em viagem romântica, Whindersson já esteve na Tailândia com Luisa Sonza; veja fotos Ex-casal comemorou dez meses de casamento com uma viagem de ano novo ao destino paradisíaco

Whindersson Nunes foi flagrado esta semana em uma viagem à Tailândia com seu novo affair, Lorena Maria. Mas, sabe com quem Whindersson já foi para o mesmo destino? Sua ex-esposa, Luísa Sonza. O então casal publicou várias fotos de amorzinho em cenários de tirar o fôlego durante sua viagem de ano novo de 2018.

O comediante e a cantora aproveitaram as férias para fazer passeios e mergulhar nas águas cristalinas de Krabi. Uma foto do casal se abraçando em cima de um barco chamou atenção, no qual Luísa comemorou dez meses de casada com Whindersson. Ela escreveu na legenda: "Dez meses de casados e eu continuo te amando cada dia mais".

Mais tarde, o youtuber respondeu: "Nós vamos conhecer esse mundo inteiro juntos, até ficar bem velhinhos, vamos deixar as dentaduras no hotel pra não perder mergulhando, vamo trazer a bolsinha dos remédio, vamo andar de crocs, seja como for, seja onde for, que seja com você, te amo! Feliz 10 meses de casados nesse paraíso!"

Os usuários ficaram deslumbrados com o cenário de tirar o fôlego. Um comentou que parecia "Tarzan e Jane", enquanto outro disse que "são tão unidos que aparentam já ter uma eternidade juntos".

Luísa também foi flagrada apreciando as delícias da culinária local, como um espetinho de escorpião. À sua frente, é possível ver uma mesa cheia de centopéias, aranhas, formigas e outros lanchinhos apetitosos.

O casal passou um tempo na capital do país, Bangkok, mas logo voltaram para a natureza de Railay Beach, considerada uma das mais lindas da região, onde tiraram essa linda foto do pôr do sol.

