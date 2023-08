Flaira Ferro inicia turnê por seis países da Europa; confira a agenda

A cantora pernambucana Flaira Ferro inicia, nesta quarta-feira (2), uma turnê pela Europa. Acompanhada pelo multi-instrumentista e produtor musical Lucas Dan e, na percussão, Philsen, a artista circulará por seis países e participará de seis festivais musicais.

O primeiro destino de Flaira é Genebra, na Suíça. Ela também passará por cidades na Alemanha, Portugal, Itália, República Tcheca e Áustria. A tour é produzida pela agência Tropical Gold, que tem sua sede em Zurique, na Suíça, e filial no Recife.

Além dos shows, a pernambucana leva para a Europa o workshop “Íntima Canção”. Através de exercícios simples de auto-observação, a atividade promove o percurso íntimo de acessar emoções, identificar o sentimento, traduzir em poesia e expressar melodias com a voz.

Flaira aproveita o período de viagem para realizar gravações de faixas do seu próximo álbum, que deve ser lançado em 2024, além de singles independentes, com participações de artistas estrangeiros.



Confira a agenda de shows de Flaira Ferro na Europa:

02.08 – Genebra (Suíça)

03.08 – Motiers (Suíça/França)

05.08 – Munique (Alemanha)

05.08 – Brun (República Checa)

07.08 – Viena (Áustria)

08.08 – Heidelberg (Alemanha)

10.08 – Bern (Suíça)

14.08 – Rocca Corneta (Itália)

15.08 – Bolonha (Itália)

18.08 – Florence (Itália)

22.08 – Zurich (Suíça)

28.08 – Frankfurt (Alemanha)

29.08 – Dusseldorf (Alemanha)

30.08 – Dusseldorf (Alemanha)

01.09 – Berlim (Alemanha)

03.09 – Hamburgo (Alemanha)

06.09 – Clogne (Alemanha)

08.09 – Zurich (Suíça)

13.09 – Lisboa (Portugal)

