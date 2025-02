A- A+

Música Flaira Ferro lança videoclipe e single com participação de Lenine; assista "Afeto Radical", disponível no Youtube e nas plataformas de música, é uma das canções que estará no novo álbum da artista

O single "Afeto Radical", com participação de Lenine, é mais um cartão de visita do novo disco da cantora, compositora e dançarina recifense Flaira Ferro e vai ao ar nesta terça-feira (11), nas plataformas digitais, junto a um videoclipe, disponível na página de Youtube da artista.



Enquanto não lança seu novo álbum, previsto para março deste ano, a artista apresenta mais uma canção desta nova fase da carreira, um frevo que chega em boa hora, nos útlimos dias para o Carnaval. Antes, em outubro de 2024, ela havia lançado o single "Dança da Estrela".





Sobre o single

Com Lenine dividindo os vocais, Flaira apresenta um frevo com arranjo de metais gravados pelo sempre inventivo Henrique Albino e com outros sotaques presentes na sonoridade, a exemplo do rock e da música eletrônica.



“‘Afeto Radical’ foi nascendo como um anseio para transmutar violências e fazer arte”, revela Flaira. A inspiração para a composição veio no puerpério, enquanto refletia sobre as mudanças que a maternidade trouxe para sua identidade e acompanhava as notícias de guerras e polarizações políticas. “Eu estava nesse misto de emoções, e a arte era a ferramenta que estava ao meu alcance para transformar sentimentos, mobilizar, denunciar e esperançar outros mundos”, completa.

Com composição assinada por Flaira Ferro e pelo paraibano Lucas Dan, "Afeto Radical" tem arranjos e direção musical de Henrique Albino e produção musical de Kastrup (SP). A instrumentação combina teclados, saxofones, guitarra, baixos, violão de 12 cordas, trompete, trombone, synths e bateria, traduzindo em som a fusão entre tradição e contemporaneidade.

Lenine, que participa da faixa, foi a primeira escolha da cantora para dividir os vocais: “Ele sempre foi uma força inspiradora pra mim em muitos sentidos. Senti que a música ganharia força se tivesse a voz de uma pessoa com posicionamentos consistentes, e ele foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça”.

O convite veio após um encontro no Carnaval do ano passado. “Fizemos um show no mesmo polo, na Várzea. Toquei antes dele, e ele assistiu ao meu show da coxia. Ao final, me chamou para o camarim e inundou meu coração com elogios ao meu trabalho. Conversamos um bocado e ali nasceu em mim a semente de fazermos algo juntos em algum momento”, relembra. Quando a faixa que daria nome ao álbum ficou pronta, enviou um convite para Lenine. “Antes mesmo de ouvir a música, ele disse sim. Gravou as vozes no Rio de Janeiro e me enviou. Fiquei profundamente feliz e emocionada”, finaliza.



Videoclipe

Além do lançamento do fonograma nas plataformas, Flaira também divulga o clipe da música, gravado no centro do Recife. No clipe de “Afeto Radical”, já disponível no YouTube, Flaira Ferro, Inaê Silva e Gabi Carvalho -com o roteiro e direção de Mary Gatis - apresenta três artistas da dança que têm o frevo como linguagem central em suas trajetórias.



Em cena, o trio interage entre si e com os transeuntes, em um convite à espontaneidade e ao movimento livre, alinhado ao refrão da música: “ser o que der na telha”. Este foi, inclusive, o primeiro verso que surgiu para a canção.

“Fui me inspirando nos brincantes da cultura popular brasileira que inventam figuras e subvertem as lógicas de opressão. Pessoas que viram Caboclos de Lança, Mateus, Catirinas, passistas e personas que manifestam a capacidade humana de transcender a aridez do cotidiano.”, diz Flaira. Filmado na histórica Rua da Imperatriz, a montagem conta ainda com direção de fotografia de Analu e figurinos assinados por Juliana Beltrão.

"Afeto Radical" está disponível em todas as plataformas de streaming e abre alas para as novidades que Flaira Ferro planeja ainda para o primeiro semestre de 2025, antecipando o que o público pode esperar de seu terceiro disco solo autoral.

FICHA TÉCNICA DO SINGLE - AFETO RADICAL:

Composição: Flaira Ferro e Lucas Dan

Intérprete: Flaira Ferro e Lenine

Produção Musical: Guilherme Kastrup

Direção e Arranjo: Henrique Albino

Base e coro gravados por: Marco Melo - estúdio Carranca - Recife - PE

Sopros gravados por: Henrique Albino - estúdio Música Tronxa - Recife - PE

Vozes gravadas por: Guilherme Kastrup - estúdio Toca do Tatu

Mixado por Caio Alarcon e Guilherme Kastrup - estúdio Ponta Lab - SP

Masterizado por: Ricardo Prado - estúdio Canto da Coruja - Piracaia - SP

Flaira Ferro: Vozes

Lenine: Vozes

Henrique Albino: Teclados, Saxofones e Guitarras

Lucas Dan: Synths

Miguel Mendes: Baixos e Violão de 12 cordas

Kastrup: Bateria

Fabinho Costa: Trompete

Nilsinho Amarante: Trombone

FICHA TÉCNICA DO CLIPE:

Música: Flaira Ferro e Lucas Dan

Intérpretes: Flaira Ferro e Lenine

Direção e roteiro: Mary Gatis

Direção de cena: Mary Gatis, Flaira Ferro, Analu

Direção de fotografia: Analu

Intérpretes-criadoras: Inaê Silva e Gabi Carvalho

Figurino: Juliana Beltrão

Produção geral: Sibely Marques

Apoio na segurança: Aleandro Barbosa, Mário Eduardo, Daniel Gomes, Arthur Melo.

Distribuidora & Editora: Tropical Gold Entertainment

www.tropical-gold.com



