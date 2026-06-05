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NA GRINGA Flaira Ferro leva "Afeto Radical" à Europa em extensa série de apresentações Artista pernambucana leva repertório do álbum a seis países europeus e amplia presença em festivais e ações culturais no exterior

A cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro se prepara para cumprir, entre junho e julho, uma ampla agenda internacional.

A partir de terça (9), a recifense percorrerá seis países europeus para apresentar o repertório de “Afeto Radical”, trabalho mais recente de sua discografia.

O roteiro segue até 2 de julho e contempla compromissos na Itália, Espanha, França, Alemanha, Suíça e Portugal.

A nova circulação acontece após um período de maior projeção da artista fora do Brasil. Em 2025, Flaira integrou a seleção brasileira da Womex (World Music Expo), uma das principais plataformas mundiais dedicadas à música.

A participação no encontro, realizado na Finlândia, abriu portas para contatos com programadores e festivais internacionais, resultando em convites que agora se concretizam na turnê.





"Afeto Radical"

Lançado neste ano, “Afeto Radical” representa o quarto registro da cantora e dá continuidade ao percurso iniciado com “Cordões Umbilicais” (2015), seguido por “Virada na Jiraya” (2019) e Áua (2023) – este, em parceria com Clara Coelho.

Com participações de Lenine, Elba Ramalho e da violeira Laís de Assis, o álbum foi produzido por Kastrup, profissional conhecido por trabalhos ao lado de artistas como Elza Soares, Zeca Baleiro e Arnaldo Antunes. Os arranjos têm assinatura de Henrique Albino.

“Afeto Radical” reforça características presentes em sua produção artística, marcada pelo diálogo entre canção, dança, tradições populares e reflexões contemporâneas.

No palco, Flaira estará acompanhada por Max Matias, Lucas Dan e Miguel Mendes, músicos que contribuíram diretamente para a construção sonora do disco. A formação aproxima a experiência internacional daquela apresentada ao público brasileiro.

“Os custos de logística são altos e tivemos que pensar os shows em formato de power trio. Mas ainda assim sei que é um grande privilégio viajar com a banda quase completa e poder levar comigo os amigos e músicos que ajudaram a construir a sonoridade do disco. Ir com a banda que me acompanha há tantos anos é, sem dúvida, uma oportunidade rara de apresentar nossa música da forma como ela foi pensada”, afirma Flaira.

Entre os compromissos previstos na agenda europeia está uma apresentação no Fusion Festival, na Alemanha, evento reconhecido por reunir grandes públicos em torno de experiências que cruzam música, artes visuais e outras linguagens.

A programação também inclui passagens pelo Ultravox Festival, em Florença (Itália), e pela Fête de la Musique, celebração dedicada à música ao vivo realizada anualmente em diferentes cidades francesas.

A viagem não se restringe aos palcos. A artista também participará de atividades voltadas à difusão do frevo, expressão cultural que ocupa lugar central em sua formação.

Em Barcelona, no dia 16 de junho, ela comandará uma oficina promovida pelo Museu Paço do Frevo – instituição da qual preside o Conselho Consultivo –, em parceria com a Embaixada da Espanha no Brasil.

Realizada de forma independente, a circulação conta com parceria da Tropical Gold, responsável pelo trabalho de representação internacional da artista.

Embora já tenha se apresentado na Europa anteriormente, em 2023, esta será a primeira vez que a cantora levará ao continente uma formação ampliada e centrada no repertório de seus lançamentos mais recentes.



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