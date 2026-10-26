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CIRCULAÇÃO Flaira Ferro percorre seis cidades do Nordeste com o show "Afeto Radical" Turnê começa em 29 de outubro, com apresentações gratuitas e participações de artistas locais; cantora também ministra oficinas de criação musical e expressão corporal

A cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro inicia, nesta sexta-feira (29), uma série de apresentações pelo Nordeste com o espetáculo “Afeto Radical”.

A programação contempla seis cidades, com entrada gratuita, e reúne músicas do álbum homônimo, além de composições de trabalhos anteriores. A iniciativa conta com recursos da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura.

A circulação regional concretiza um desejo antigo da artista e atende aos pedidos de admiradores que vinham solicitando, pelas redes sociais, apresentações em outras cidades nordestinas.

Para Flaira, levar o espetáculo à região com banda e estrutura de palco representa uma conquista. “É uma alegria sem fim poder levar o show de um disco para uma circulação no Nordeste. É a realização de um sonho”, afirma.

No repertório, estão faixas do álbum “Afeto Radical”, entre elas a canção que dá título ao trabalho, gravada com participação de Lenine, além de “Os Ânimos”, “Sabe” e “Irrelevar”.

O roteiro musical também recupera composições de “Virada na Jiraya”, como “Germinar”, “Ótima”, “Suporto Perder” e “Revolver”.

Já o primeiro disco da cantora será representado por “Me Curar de Mim”, música de maior audiência de sua trajetória nas plataformas digitais.

A proposta da turnê inclui ainda encontros com nomes da produção musical de cada cidade visitada. Em João Pessoa (PB), participam Elon e M.a.r.i.a.; em Natal (RN), Khrystal; em Fortaleza (CE), Adna Oliveira; em Caruaru (PE), Gabi da Pele Preta e Isabela Moraes; em Salvador (BA), Josyara; e, no Recife (PE), Briê e Bell Puã.

A escolha das convidadas e dos convidados busca aproximar diferentes expressões musicais e valorizar a produção independente de cada localidade.

Flaira destaca que as participações foram definidas “com muito amor, com muita precisão”, em uma proposta de intercâmbio entre artistas, públicos e identidades sonoras.

A cantora também ressalta a importância do investimento público para a continuidade de iniciativas culturais.

“É importante fortalecer as políticas culturais para que a arte, que é algo tão fundamental na vida do nosso povo, permaneça sendo fomentada em ações como essa e em outras de formação de público e da sensibilidade do nosso povo”, diz.

A temporada nordestina ocorre depois de uma etapa internacional do projeto, realizada em junho deste ano. Durante 25 dias, Flaira apresentou “Afeto Radical” em doze shows distribuídos por Portugal, Espanha, Itália, França, Suíça e Alemanha.

Entre os compromissos, esteve a participação no Fusion Festival, evento de música independente realizado em Lärz, na Alemanha, reconhecido entre os grandes festivais do gênero na Europa.

Oficinas de criação

A programação também contempla atividades formativas conduzidas pela própria artista. Em cada cidade, Flaira oferece a oficina gratuita “Imersão Artística”, com duas horas de duração e número restrito de participantes.

A experiência propõe um percurso de criação poética voltado à composição musical, à expressão vocal e ao movimento. A partir de práticas de escuta, dança, vocalização e escrita, os participantes são estimulados a desenvolver ideias autorais e investigar as conexões entre corpo, voz e emoção.

A atividade é destinada a pessoas a partir de 14 anos interessadas em experimentar a música, sem exigência de conhecimentos prévios. Tanto a oficina quanto os espetáculos são gratuitos.

SERVIÇO

Turnê “Afeto Radical”, de Flaira Ferro - circulação Nordeste

Quando: De 29 de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027

Onde: João Pessoa (PB), Natal (RN), Fortaleza (CE), Caruaru (PE), Salvador (BA) e Recife (PE)

Entrada gratuita - com distribuição de ingressos na bilheteria dos teatros 1h antes do show (exceto em Fortaleza, com retirada pelo Sympla // com intérprete de Libras em todos os espetáculos

Instagram: @flaira_ferro

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