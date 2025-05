A- A+

SÃO JOÃO 2025 Flameja Arraiá Fest: Barões da Pisadinha e Luan Pereira são algumas das atrações do festival Festival junino acontece no dia 15 de junho, a partir das 16h, no Geraldão

Barões da Pisadinha, Luan Pereira, Grupo Benzadeus e Fred & Fabrício estarão no festival junino Flameja Arraiá Fest - marcado para o próximo dia 15 de junho no Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão), Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Pensado para celebrar a cultura nordestina e adentrar no clima festeiro que marca o mês junino em Pernambuco, o festival tem ingressos a partir de R$ 60.

SERVIÇO:

Festival Junino Flameja Arraiá Fest 2025

Com Barões da Pisadinha, Luan Pereira, Grupo Benzadeus e Fred & Fabrício

Quando: Sábado, 15 de junho, às 16h (abertura dos portões às 14h)

Onde: Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão) - Av. Mascarenhas de Moraes, 7787, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 60 no site Eventim e na bilheteria do ginásio

Informações: @flamejafest





