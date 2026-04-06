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FREVO Workshop gratuito "A Flauta no Frevo", com o maestro pernambucano César Michiles, abre inscrições O projeto integra o início das ações do projeto Duo Frevo, que une flauta e piano em uma releitura contemporânea do gênero

Ministrado pelo maestro, flautista e compositor pernambucano César Michiles, o workshop “A Flauta no Frevo” acontece na próxima quarta-feira (8), às 15h, no Conservatório Pernambucano de Música, centro do Recife.

O evento terá entrada gratuita mediante inscrição prévia no formulário digital. As vagas são limitadas a 50 participantes e o acesso está sujeito à lotação da sala.

A iniciativa marca o início das ações do projeto Duo Frevo, que propõe uma leitura contemporânea do gênero a partir do diálogo entre flauta e piano. A oficina integra a etapa formativa do projeto e foi desenvolvida por Michiles.

Durante o workshop, os participantes terão contato com fundamentos essenciais do frevo, como pulsão, acentuação e projeção sonora, além de técnicas específicas voltadas à execução da flauta.

O projeto Duo Frevo, idealizado por César Michiles, também inclui a gravação de um álbum instrumental com oito frevos inéditos. Participam do trabalho os pianistas brasileiros Amaro Freitas, Romero Medeiros, Guilherme Calado e André Mehmari. O repertório combina composições autorais e releituras de clássicos do gênero, incluindo obras de Jota Michiles e Nelson Ferreira.

Além do lançamento do álbum nas plataformas digitais, o projeto prevê outras ações, como um show gratuito no Teatro do Parque, no próximo dia 23 de abril, às 18h, com apresentações de César Michiles e do pianista Romero Medeiros.

Também está prevista a produção de um documentário sobre os bastidores das gravações em estúdio, dirigido por Helder Lopes, e a disponibilização gratuita de material educativo digital, incluindo a apostila "A Flauta do Frevo".

A proposta é ampliar o alcance da música instrumental pernambucana e incentivar novas experimentações dentro da tradição do frevo.

SERVIÇO

Workshop "A Flauta no Frevo", com César Michiles

Quando: Quarta-feira (8), às 15h

Onde: Conservatório Pernambucano de Música - Av. João de Barros, 594, Santo Amaro - Recife-PE

Entrada gratuita, mediante inscrição no formulário online: https://forms.gle/SEB5a1chQ7DqHHCRA

Vagas limitadas: 50 participantes

Show Duo Frevo (César Michiles e Romero Medeiros)

Quando: 23 de abril, às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa

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