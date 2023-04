Flávia Pavanelli fica 'banguela' na web; veja antes e depois de famosos que usam lente de contato

A- A+

A influenciadora Flávia Pavanelli divertiu os seus seguidores, nesta quinta-feira, ao compartilhar um vídeo em que aparecia sem uma de suas lentes de contato dentais, ficando "banguela". O momento, tratado com leveza e humor por Flávia, despertou curiosidade nas redes sociais, que começaram a questioná-la e até a criticá-la. "O dente debaixo nem existe mais. Refém disso agora até quando morrer", comentou um internauta. Depois de ter consertado a lente, ainda na quinta, Flávia voltou às redes para esclarecer essas questões.

"Não é comum isso acontecer, tá? Eu tenho um bruxismo absurdo e não estava usando placa (erro meu). Muito provavelmente a causa da faceta cair veio desse meu problema em específico. Para vocês terem ideia, eu tenho minhas lentes há quase nove anos e nunca tive problemas com nada. Hoje em dia, o desgaste do dente é praticamente superficial, somente para as lâminas serem encaixadas. Esse não é meu caso por um motivo individual", explicou a influenciadora.

Ela, no entanto, não é a única famosa a ter "passado por apuros" com esse tratamento odontológico estético. O funkeiro Kevinho (seu ex), Gkay, Carlinhos Maia e Tirullipa são alguns dos que também já estiveram nessa situação. Nego do Borel, Anderson Leonardo e Belo também integram a lista dos famosos que já realizaram esse tratamento.

Com o intuito de melhorar a aparência dos dentes, a lente de contato dental é uma promessa de um sorriso "uniforme, mais claro e bonito". Alguns especialistas, no entanto, pontuam que esse desgaste no dente causado pela lente não é reversível e prejudica a dentição.

Em maio do ano passado, quando Gkay foi às redes para compartilhar os seus apuros com a queda da sua lente dental, a influenciadora disse para os seus seguidores que — assim como Flávia — sofre de bruxismo.

"Para quem não sabe, eu tenho bruxismo fortíssimo. O meu dentista vai me matar porque ele disse para eu fazer chapa de bruxismo e eu nunca fiz", escreveu Gkay, à época.

"Estou vendo muitos dentistas me marcando e falando da importância dessa placa do bruxismo, não só para quem tem lente. Quem sofre disso como eu, escute o seu dentista para não quebrar um dente, alguma coisa. Principalmente em semanas assim que eu estou mais ansiosa, meu bruxismo só piora", disse a influenciadora já no carro na volta do dentista.

De acordo com a Associação Brasileira e Odontologia, as causas para o bruxismo geralmente estão relacionadas a fatores psicológicos, ansiedade e estresse, ou ainda problemas de dentição e fatores hereditários. Segundo a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, a condição pode causar além de dores de cabeça e nos músculos do rosto, o desgaste dos dentes e doenças nas gengivas.

