Flávio Andradde apresenta o show "Que Rolê Foi Esse?!", no Recife

Comediante se apresentará no Teatro Luiz Mendonça, no dia 21 de fevereiro

Flávio Andradde é humorista e faz piada de situações comuns do dia a diaFlávio Andradde é humorista e faz piada de situações comuns do dia a dia - Foto: Fernando Duarte/Divulgação

No próximo dia 21 de fevereiro, o humorista pernambucano Flávio Andradde apresenta o espetáculo “Que Rolê Foi Esse?!”, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.

Ao longo da peça, o comediante conta histórias inesperadas, transforma situações do dia a dia em gargalhadas, enfim, tudo vira motivo para fazer o público rir. 

Flávio traz relatos de festas épicas, reuniões constrangedoras e aquelas noites que começam sem grandes expectativas em narrativas engraçadas

SERVIÇO
"Que Rolê Foi Esse?!"
Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu
Quando: 21 de fevereiro, às 20h
Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 inteira) no linktr.ee/parquedonalinduoficial

*Com informações da assessoria de imprensa

