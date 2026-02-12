A- A+

comédia Flávio Andradde apresenta o show "Que Rolê Foi Esse?!", no Recife Comediante se apresentará no Teatro Luiz Mendonça, no dia 21 de fevereiro

Leia também

• Confira funcionamento de shoppings, comércio, bancos e serviços públicos durante o Carnaval na RMR

• Carnaval: Saúde reforça valor da doação de sangue para manter estoque

No próximo dia 21 de fevereiro, o humorista pernambucano Flávio Andradde apresenta o espetáculo “Que Rolê Foi Esse?!”, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife.

Ao longo da peça, o comediante conta histórias inesperadas, transforma situações do dia a dia em gargalhadas, enfim, tudo vira motivo para fazer o público rir.

Flávio traz relatos de festas épicas, reuniões constrangedoras e aquelas noites que começam sem grandes expectativas em narrativas engraçadas

SERVIÇO

"Que Rolê Foi Esse?!"

Onde: Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu

Quando: 21 de fevereiro, às 20h

Ingressos: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 inteira) no linktr.ee/parquedonalinduoficial

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também