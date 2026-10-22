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TEATRO "Toda Cidade Tem": Flávio Andradde e Cinderela transformam situações do cotidiano em humor Comédia chega ao Teatro Boa Vista, no Recife, nesta sexta-feira (23), às 20h30; em dezembro, dupla leva a montagem a Maranguape 1, em Paulista, para uma ação solidária

As situações corriqueiras, as conversas de vizinhança e os personagens que parecem existir em qualquer cidade são a matéria-prima de “Toda Cidade Tem”, espetáculo de humor protagonizado por Flávio Andradde e Jeison Wallace, ator, diretor e humorista que dá vida à personagem Cinderela. A montagem chega ao Teatro Boa Vista, no Recife, nesta sexta-feira (23), às 20h30, com esquetes que misturam costumes populares, identidade pernambucana e situações capazes de gerar identificação imediata com a plateia.

Segundo Flávio, a peça nasceu de um imprevisto. Ele, precisava substituir um espetáculo que faria com Ed Gama, impedido de viajar ao Recife por compromissos com as gravações do “Domingão”, da TV Globo. Com ingressos já vendidos, procurou Jeison, amigo de longa data, para uma participação especial. O convite acabou ganhando outra dimensão quando o humorista apresentou um roteiro que guardava para um projeto solo. Em apenas dez dias, os dois organizaram o texto e prepararam a montagem.

“A gente sempre fala que ‘Toda Cidade Tem’ foi um grande presente da vida, um presente de Deus para nós. Era para ser apenas uma participação em um show, mas acabou virando uma peça de teatro”, conta Flávio.

Desde então, o espetáculo passou por reformulações e incorporou novas situações inspiradas na observação do cotidiano. Fofocas de bairro, figuras conhecidas da vizinhança e comportamentos populares alimentam as cenas, construídas a partir da troca de ideias entre os artistas, o produtor Fernando Duarte e a equipe.

Cinderela e a identidade pernambucana

A conexão com Pernambuco aparece desde o início da apresentação, com uma paródia de “Recife Minha Cidade”, sucesso eternizado por Reginaldo Rossi. A referência local conduz histórias que ultrapassam as fronteiras do estado e encontram eco na rotina de diferentes públicos.

Parte dessa identificação passa por Cinderela, personagem criada por Jeison Wallace e reconhecida na cultura popular pernambucana. Para o artista, a espontaneidade foi fundamental para construir a figura, que carrega traços de sua própria personalidade e da maneira pernambucana de se expressar.

“Eu tenho orgulho do pernambucano se espelhar em mim. Desde que Cinderela começou com essa identidade, que não foi nada estudado, não foi nada pensado, simplesmente foi o que eu sou, pernambucano. E é ela como pernambucana, com aquele jeitinho que a gente tem… por isso que as pessoas se identificam”, comentou o artista.

A parceria entre Jeison e Flávio também contribui para a dinâmica da montagem. Os dois trabalharam juntos durante 11 anos, experiência que fortaleceu a sintonia e a confiança entre eles. No palco, essa familiaridade ajuda a dar ritmo às cenas e abre espaço para improvisos e situações cômicas.

Humor com compromisso social

Além da temporada no Recife, “Toda Cidade Tem” chegará a Maranguape 1, em Paulista, em dezembro, com uma apresentação solidária. O bairro tem um significado especial para Flávio, que cresceu na comunidade e pretende fortalecer esse vínculo por meio da cultura.

No ano passado, o humorista realizou um espetáculo gratuito em praça pública, com participação de Cinderela, que reuniu mais de 1.500 pessoas e arrecadou alimentos para moradores da região. Desta vez, a proposta é levar a montagem completa ao local, novamente com arrecadação de donativos.

“Eu sempre tive o sonho de fazer um show em praça pública no bairro onde fui criado, arrecadando alimentos para serem doados ali mesmo. No ano passado, foi um sucesso, com mais de 1.500 pessoas. Minha ideia é que esse projeto aconteça todos os anos”, afirma Flávio.

A data e os demais detalhes da apresentação em Maranguape 1 ainda serão divulgados.

Serviço

"Toda Cidade Tem", com Flávio Andradde e Jeison Wallace (Cinderela)

Quando: Sexta-feira (23), às 20h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife

Ingressos: A partir de R$ 75, pela Sympla

Informações: (11) 9.6542-9696

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