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TEATRO Flávio Andradde leva novo espetáculo de comédia a Jaboatão, Paudalho e Garanhuns Com apresentações entre os dias 6 e 8 de novembro, "Como Sobreviver à Própria Família?!" transforma situações comuns do convívio familiar em histórias de humor

Depois de passar por Recife, o humorista pernambucano Flávio Andradde leva o espetáculo “Como Sobreviver à Própria Família?!” a outras três cidades do estado. A circulação começa nesta sexta-feira (6), às 20h, no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes. No sábado (7), a apresentação será no Cine Teatro Marco Camarotti, em Paudalho, às 20h. Já no domingo (8), o público de Garanhuns poderá conferir o show às 19h, no Teatro Reinaldo de Oliveira, no Sesc.

No palco, Flávio parte de situações reconhecíveis do cotidiano para construir uma comédia sobre as relações familiares. Reuniões de domingo, festas comemorativas e encontros entre parentes servem de inspiração para histórias que abordam os hábitos e as figuras típicas presentes em diferentes famílias.

Com experiência como ator, o humorista interpreta personagens como avós, tias, mães e pais, explorando as contradições e os acontecimentos que fazem parte da convivência. A proposta combina observação do cotidiano, humor e referências afetivas, com situações que podem provocar identificação no público.

A passagem pelo interior também amplia o acesso ao espetáculo para quem mora fora da Região Metropolitana do Recife. A iniciativa da Riser Produções busca levar a montagem a diferentes municípios pernambucanos, permitindo que mais espectadores acompanhem o trabalho do artista.

Serviço

Flávio Andradde em “Como Sobreviver à Própria Família?!”

Jaboatão dos Guararapes

Quando: sexta-feira (6), às 20h

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo - Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão dos Guararapes

Paudalho

Quando: sábado (7), às 20h

Onde: Cine Teatro Marco Camarotti - Rua Raul Bandeira, 162, Centro, Paudalho

Garanhuns

Quando: domingo (8), às 19h

Onde: Teatro Reinaldo de Oliveira (Sesc Garanhuns) - Rua Cônego Benígno Líra, s/n, Heliópolis, Garanhuns

Ingresso: a partir de R$ 40 (meia-entrada), no site

Informações: (11) 9.6542-9696





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