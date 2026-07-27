Flavio Ferrari e Luana Granai ocupam o palco de O Novo Sempre Vem, na TV Cultura
Programa comandado por João Marcello Bôscoli reúne o compositor pernambucano e a cantora paulista em uma edição dedicada à nova produção da música brasileira
A nova safra da música brasileira ganha espaço na programação da TV Cultura nesta terça (28), às 23h30, em uma edição especial de O Novo Sempre Vem.
Pela primeira vez, a atração apresentada por João Marcello Bôscoli reúne dois convidados no mesmo episódio: o cantor e compositor recifense Flavio Ferrari e a artista paulistana Luana Granai.
O programa ainda terá reprise no domingo (2), às 22h, além de permanecer disponível no Cultura Play e no canal da Trama TV no YouTube, onde o público também encontra material complementar.
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Responsável por abrir a noite, Flavio Ferrari leva ao estúdio um repertório que aproxima a canção nordestina de uma estética pop contemporânea.
Em cena, interpreta as inéditas "O Maior Amor do Mundo" e "Sapoti", além de revisitar outras composições de seu catálogo em novos arranjos.
A apresentação conta com Davi Carturani na guitarra, Pedro Dona no baixo, Ruan Mueller na bateria e Gabiru no acordeon, enquanto Ferrari assume voz e violão.
Na segunda metade do episódio, Luana Granai apresenta quatro composições próprias, incluindo as inéditas "Pele de Aruanda" e "Ah, Cidadão!".
Transitando entre samba, MPB e R&B, a cantora constrói uma sonoridade que dialoga tanto com Alcione quanto com Emicida.
Depois de conquistar projeção nacional ao alcançar as semifinais do The Voice Brasil, em 2020, a artista vem consolidando sua carreira com trabalhos autorais lançados nas plataformas digitais.
No palco, é acompanhada por Tiago Abreu (violão), Augusto Albuquerque (baixo) e Gildo da Silva (bateria).
SERVIÇO
O Novo Sempre Vem - Primeira Temporada
Exibição: terça-feira (28), às 23h30
Reprise: domingo (2), às 22h
Transmissão: TV Cultura
Disponibilidade: após a exibição, no aplicativo Cultura Play e no canal Trama TV no YouTube