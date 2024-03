A- A+

AGENDA CULTURAL Eliane e Flávio José são destaques no forrobodó do fim de semana; confira a agenda Primeiro Forró do Ano, no Clube Internacional, e festa na Casa da Rabeca, integram programação, que também traz outras opções para curtir o 'findi'

E lá vamos para mais um fim de semana de uma tuia de coisas boas pra curtir em shows, cinema, teatro e exposições - porque pelas bandas de Recife e de Olinda é sempre assim, né? O "fica em casa quem quer" é muuuuuito real.



Por exemplo, para os chegados a um forrobodó e daqueles arretados (e de raiz), vai rolar neste sábado (16) no Clube Internacional, o Primeiro Forró do Ano com a vibe nostálgica de Cavaleiros do Forró e Eliane, a Rainha do Forró, entre outras atrações.



Já lá na Casa da Rabeca, em Olinda, a noite vai ser de encontros: Flávio José e Conde Só Brega, além de Kelvis Duran e Walter Ventura, botam pra moer o brega e o forró.



A vibe tá mais para calmaria? Então a boa é a Casa Estação da Luz, em Olinda. Por lá a cantora e compositora carioca Monique Kessous é atração.



E, claro, tem estreias da semana no cinema, além de exposições diversas e teatro, inclusive, para os pequenos. Portanto, apenas bora?

CINEMA



"Imaginário - Brinquedo Diabólico"

Sinopse: Jessica retorna para a casa de sua infância com sua família. Logo, sua filha mais jovem, Alice, começa a ficar apegada a um ursinho de pelúcia, chamado Chauncey, que ela encontra no porão. Apesar da interação parecer divertida, a situação não demora muito para se tornar sinistra. Enquanto o comportamento da Alice se torna cada vez mais preocupante, Jessica percebe que o ursinho é muito mais do que um brinquedo inocente…

"Uma Vida – A História de Nicholas Winton"

Sinopse: Acompanha o humanitário britânico Nicholas Winton, que ajudou a salvar centenas de crianças da Europa Central dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial

SHOWS E EVENTOS

Paula Toller - Turnê de 40 anos

Quando: Sexta-feira (15), 21h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Primeiro Forró do Ano

Com Baby Som, Brasas do Forró, Cavalo de Pau e Eliane, a Rainha do Forró

Quando: Sábdo (16), 22h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 50 no site Recife Ingressos

Informações: (81) 3071-6650



O Encontro

Com Flávio José, Conde, Kelvis Duran e Walter Ventura

Quando: Sábado (16),

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 350, Cidada Tabajara, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @casadarabeca

A Ressaca - A Casa de Vó

Com Sheldon, Dany Miller e Bloco do Samba, entre outras atrações

Quando: Sábado (16), 15h

Onde: Clube dos Oficiais -

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8298-4430

Show "Linhagens", de Zeh Rocha

Quando: Sábado (16), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 30

Informações: (81) 9 9334-4135

Monique Kessous

Quando: Domingo (17), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Lançamento do single de Sérgio Gaia, "Canção de Tudo"

Quando: Domingo (17), 18h

Onde: BeerDock - Rua Maria Carolina, 273, Boa Viagem

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @sergiogaiaoficial

Ilana Ventura - Show e contação de histórias

Quando: Sábado (16) e domingo (17), às 16h

Onde: RioMar Shopping (Av. República do Libano, 251, Pina)

Acesso gratuito

EXPOSIÇÕES

"Evoé! É carnaval em Pernambuco!"

Quando: visitação até 17 de março

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Informações: @museudoestadope



"100 anos de Corbiniano Lins – A Festa!"

Quando: até 17 de março

Onde: RioMar Shopping (Praça de Eventos - Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



"Siron Franco - De dentro do cerrado"

Quando: até 20 de março

Onde: Galeria Marco Zero | Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393 e [email protected]



"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h



"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5

Visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 17h // Sábados e Domingos, das 11h às 18h

Informações: (81) 3355-9500



"A Pintura, A Fotografia e o Momento Eterno"

De Francisco Baccaro, Helder Ferrer e Isabela Stampanoni

Quando: até 29 de março

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h à 19h e aos sábados, das 10h às 15h

Informações: @amparosessenta

Exposição Fotográfica "Viver Mover - Desvendando a Magia Oculta do Cotidiano"

Quando: até 24 de abril

Onde: Museu Murilo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito

Visitação de quarta a sexta, das 9h às 12h//14h às 17h e aos sábados, das 10h às 17h

Informações: @museumurilolagreca

TEATRO

Musical "Gonzaguinhas"

Quando: Domingo (17), 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Boa Viagem

Ingressos R$ 35 via Instagram @aconstrucaodoator

Festival Rosa dos Ventres

Quando: até 22 de março

Onde: Teatro Hermilo Borba - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos no Sympla

Informações: @festivalrosadosventres

Os Três Super Porquinhos

Quando: Domingo (17),

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388 (WhatsApp)

Veja também

Literatura Autora pernambucana lança "A Descoberta de Aurora", romance sobre astrologia tradicional