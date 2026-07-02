A- A+

SHOW Flávio Leandro apresenta show "De Mala e Cuia" no Teatro de Parque, em agosto Cantor e compositor de Bodocó sobe ao palco do com repertório que reúne clássicos da carreira e celebra sua ligação com o forró tradicional

Pela primeira vez, o cantor e compositor pernambucano Flávio Leandro levará um espetáculo para um teatro em seu estado natal.

A estreia acontece no dia 1º de agosto, às 20h, no Teatro do Parque, no Recife, com a apresentação de "De Mala e Cuia", montagem que percorre diferentes momentos de sua produção musical e homenageia a canção que se tornou um dos maiores marcos de sua carreira.

O roteiro do show reúne composições que ajudaram a consolidar o artista como uma das vozes mais representativas do forró contemporâneo.

Entre elas estão "Fuxico", "Oferendar", "Chuva de Honestidade", "Mudança" e a faixa-título, além de outras músicas que dialogam com a poesia e as tradições do sertão nordestino.

Flávio Leandro

Natural de Bodocó, no Sertão de Pernambuco, Flávio Leandro construiu uma trajetória que ultrapassa o palco.

Com 12 álbuns e cinco DVDs lançados, também se destacou como compositor, tendo músicas interpretadas por nomes como Elba Ramalho, Flávio José, Santanna, Maciel Melo e João Gomes.

Nos últimos meses, o artista promoveu uma mudança no formato de sua atuação profissional.

Em vez de manter a intensa agenda anual, que chegava a superar 150 apresentações, passou a concentrar os compromissos em uma turnê dedicada ao ciclo junino.

Paralelamente, desenvolve o projeto Fuá do Poeta, iniciativa musical e audiovisual voltada à valorização da cultura popular nordestina, reunindo canções de seu repertório, composições inéditas e participações especiais em torno da tradição do forró.

Os ingressos para a apresentação já estão disponíveis no Sympla..

SERVIÇO

Flávio Leandro - “De Mala e Cuia”

Quando: 1º de agosto de 2026, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no Sympla

Instagram: @flavioleandrooficial

Veja também