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SHOW Flávio Venturini comemora cinco décadas de carreira em apresentação no Recife Artista mineiro revisita sucessos que atravessaram gerações em show no Teatro Guararapes, acompanhado por sua banda e celebrando os 50 anos de trajetória na música brasileira

O cantor, compositor e pianista Flávio Venturini chega ao Recife no dia 18 de setembro com a turnê que celebra seus 50 anos de carreira.

A apresentação será realizada no Teatro Guararapes, reunindo músicas que marcaram diferentes fases de sua produção artística, desde os tempos do Clube da Esquina até a consolidada carreira solo.

Reconhecido como um dos principais representantes da MPB, o músico mineiro construiu uma trajetória que inclui passagens pela banda O Terço, a fundação do 14 Bis e uma extensa discografia autoral.

No repertório da nova turnê, o público poderá ouvir composições que se tornaram clássicos, entre elas “Todo Azul do Mar”, “Noites com Sol”, “Espanhola”, “Nascente”, “Besame”, “Céu de Santo Amaro”, “Linda Juventude” e “Mais Uma Vez”, parceria com Renato Russo que figura entre os maiores sucessos de sua carreira.

O espetáculo também dialoga com o álbum "Minha História", lançado recentemente, no qual Venturini revisitou obras de seu catálogo ao lado de convidados como Djavan, Ney Matogrosso, Jota Quest, Frejat, Guilherme Arantes, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo.

Sob direção do próprio artista, o show contará com a participação dos músicos Adriano Campagnani (baixo), Arthur Rezende (bateria) e Alexandre Lopes (guitarras e violões).

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos pela plataforma Cecon Tickets e na bilheteria do Teatro Guararapes.



SERVIÇO

Flávio Venturini - 50 Anos de Carreira

Quando: 18 de setembro de 2026, às 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda no Cecon Tickets

Instagram: @flavioventurinioficial

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