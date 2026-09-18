Flávio Venturini conta sua história no palco, em show nesta sexta (18) no Teatro Guararapes

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É como se ‘as páginas daquele livro bom’ seguissem em leitura afinada, evidenciando que a Música Popular Brasileira permanece inteira, em notas potentes e inconfundíveis.



Tem sido assim há pelo menos cinco décadas com o cantor e compositor mineiro Flávio Venturini, ora com o Clube da Esquina, ora com O Terço e com o 14 Bis e em uma atual carreira solo celebrada nos palcos com a turnê do recente álbum “Minha História” - apresentado logo mais à noite, nesta sexta-feira (18), no Teatro Guararapes, em show que passa por “Céu de Santo Amaro”, “Todo azul do Mar”, “Espanhola” e “Linda Juventude”, entre outras clássicas assinadas por ele em parcerias incontestes com Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Guarabyra, Murilo Antunes, Márcio Borges e Lô Borges (1952-2025).

“Abro o show com duas músicas de Lô Borges, e ainda tem 'Clube da Esquina Dois', tema de novelas e que se transformou meio que… em um hino. Também faz parte da apresentação, além de música que gravei em meu disco solo, canção de Beto Guedes e de vários momentos de minha carreira”, contou o artista mineiro, em entrevista à Rádio Folha.

Das novelas

A propósito, “Clube da Esquina 2”, parceria de Milton Nascimento, Márcio e o saudoso Lô Borges fez parte da trilha das globais “Quatro por Quatro” (1995) e do remake de “Renascer” (2024).



A propósito, “Clube da Esquina 2”, parceria de Milton Nascimento, Márcio e o saudoso Lô Borges fez parte da trilha das globais “Quatro por Quatro” (1995) e do remake de “Renascer” (2024).



Vale reforçar que além destas, Flávio Venturini é um dos nomes fortemente presentes na teledramaturgia do País, com “Noites com Sol”, em “Fera Ferida” (1993), “Céu de Santo Amaro”, para “Cabocla” (2004) e “Nascente” integrante da trilha de “Jóia Rara” (2013).



Novos parceiros

Gravado ao longo de 2025, “Minha História” traz releituras para cancioneiro conhecido do público. Para o trabalho, ele aliou-se a nomes como Djavan, Ney Matogrosso, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo, Ana Cañas e Ritchie, entre outros.



A apresentação no Recife traz Venturini, que também assume a direção do show, ao lado de Adriano Campagnani (baixo), Arthur Rezende (bateria), Breno Mendonça (sax e flauta) e Alexandre Lopes (guitarra e violões).

“Eu estou trazendo a minha banda e vai ser um grande show, com repertório que engloba toda a minha carreira e com projeções de vídeos para cada música. Vai ser um espetáculo muito interessante e que está correndo todo o Brasil”, ressaltou ele que, adiantou uma das músicas que não pode deixar de integrar o repertório de logo mais: “Olha, ‘Espanhola’ é a mais popular. Com certeza é uma para o povo que gosta de cantar junto. É uma música importante”, adiantou.

SERVIÇO

Turnê “Minha História”, de Flávio Venturini

Quando: nesta sexta (18), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Pernambuco Centro de Convenções)

A partir de 90 na plataforma Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

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