SHOW Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis juntos no palco do Teatro Guararapes neste sábado (2) Serão sete amigos em palco, celebrando mais de quatro décadas de carreira com canções de sucesso da MPB

No próximo sábado (2), Recife assistirá a um encontro histórico: Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e o grupo 14 Bis se unem no palco do Teatro Guararapes, em Olinda, a partir das 21h. Os ingressos para o show Encontro Marcado estão à venda no Sympla.

São quatro décadas de carreira e sete amigos no palco, durante toda a apresentação. Em uma oportunidade única, os artistas cantarão juntos sucessos como “Canção da América”, “Azul da Cor do Mar”, “Nos Bailes da Vida”, “Caçador de Mim”, “Espanhola”, “Dona”, “Linda Juventude”, “Sobradinho”, “Roque Santeiro”, “Planeta Sonho”, “Verdades e Mentiras”.

Além dessas composições antológicas da MPB, que ganham novos arranjos, o show também terá uma homenagem especial a Renato Russo, através da música “Mais uma vez”, composta em parceria com Flávio Venturini, em 1986.

SERVIÇO

Encontro Marcado, com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis

Quando: sábado (2), a partir das 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 102, à venda no site Sympla

Informações: (81) 3182-8000

