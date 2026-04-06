Flávio Venturini celebra 50 anos de carreira com show no Recife em setembro
Ingressos para show que acontece no Teatro Guararapes, já estão à venda
As 'páginas do livro bom' do mineiro Flávio Venturini, 76, têm sido contadas (e cantadas) em palcos Brasil afora, em turnê comemorativa dos seus 50 anos de carreira.
Em setembro, com show no Teatro Guararapes, é por aqui que ele percorre sua trajetória em repertório que mescla desde clássicos do grupo 14 Bis até a carreira solo.
Com ingressos já à venda, a partir de R$ 90, no Cecon Tickets e na bilheteria do teatro, o show tem direção do próprio Venturini, que chega ao Recife acompanhado de Adriano Campagnani (baixo), ARthur Rezende (bateria) e Alexandre Lopes (guitarra e violões).
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No palco, "Todo Azul do Mar", "Espanhola", "Linda Juventude" e "Céu de Santo Amaro" são algumas que integram o repertório da noite, a partir do cancioneiro do seu recente "Minha História".
Novidades de sua carreira solo com canções que não estão no disco, também serão apresentadas ao público.
SERVIÇO
Show de Flávio Venturini - 50 anos de carreira
Quando: 18 de setembro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 90 no Cecon Tickets e bilheteria do teatro
Informações: (81) 4042-8400
Ingressos:
Plateia Especial: R$ 180 (social), R$ 280 e R$ 140 (meia)
Plateia: R$ 160 (social), R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)
Balcão: R$ 120 (social), R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)
À venda no site CeconTickets e na bilheteria do teatro
Link: https://cecontickets.com.br/flavio-venturini-50-anos__3592