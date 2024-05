Flip anuncia datas da edição 2024

A- A+

A Flip — Festa Literária Internacional de Paraty anunciou, nesta quinta-feira (16), as datas de sua próxima edição. O evento irá acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro, em Paraty (RJ), após duas edições ocorridas durante o mês de novembro.

"Excepcionalmente, devido aos efeitos da pandemia, realizamos duas edições em novembro. Nesta edição, antecipamos para outubro para facilitar essa transição e trazer a festa novamente para julho em 2025, período que é o DNA da Flip e o desejo do nosso público ", disse Mauro Munhoz, diretor artístico da Festa, em nota encaminhada à imprensa.

A 22ª edição da Flip contará com curadoria de Ana Lima Cecilio. Em conversa recente com o Globo, Ana elencou assuntos que pretende levar para a programação da festa, como o racismo, o lugar social da mulher, a indústria das fake news e a crise climática. Todos esses temas, lembra ela, estão nas prateleiras de qualquer livraria que se preze.

— Trabalhar numa livraria me deu uma visão mais ampla do mercado editorial. Conheci editoras grandes e pequenas de todo o Brasil e pude ver como os catálogos têm refletido nossas preocupações políticas e sociais — explica. — As livrarias nos dão pistas preciosas para entendermos o que é urgente discutir e os diagnósticos que a cultura está produzindo.

