Flip terá Arnaldo Antunes na abertura e homenagem a Paulo Leminski

Começa nesta quarta-feira (30) a 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que homenageia neste ano o autor Paulo Leminski. Na abertura da programação oficial, o poeta e músico Arnaldo Antunes celebra a obra do homenageado, apresentando seus poemas, prosa e canções. A cada ano, um autor é lembrado, para incentivar novas leituras de sua obra no Brasil e no exterior.

Conhecido especialmente pela poesia, Leminski (Curitiba, 1944-1989) foi também ensaísta, biógrafo, músico, publicitário, judoca faixa-preta e tradutor de autores como Samuel Beckett, James Joyce e Petrônio. Dedicado à arte da palavra, misturou o erudito ao popular em sua obra.

O autor aproximou-se tanto de movimentos de vanguarda brasileiros – o concretismo e a geração mimeógrafo, também conhecida como poesia marginal –, quanto da precisão formal dos haicais (poemas curtos) japoneses.

Haverá também um cortejo liderado por artistas locais, seguido de um show do Grupo Paratiense, que recebe o público em Paraty nesta quarta-feira, a partir das 21h. Será uma celebração pelas margens do Rio Perequê-Açú, saindo da Praça da Matriz em direção ao Palco do Areal, onde será realizada uma ciranda aberta ao público.

Programação oficial

O programa oficial é composto por 21 mesas literárias, com autores brasileiros e estrangeiros, e curadoria de Ana Lima Cecilio. As mesas serão realizadas no Auditório da Matriz, com transmissão ao vivo no Auditório da Praça, pelo site e YouTube da Flip e pelo canal Arte1. Entre os poetas convidados, nesta edição, estão Alice Ruiz, Claudia Roquette-Pinto, Lilian Sais, Marília Garcia e Sergio Vaz.

A programação também se volta para temas relevantes nos cenários nacional e internacional, como racismo, violência e desigualdade, guerras, meio ambiente e crise climática. Para tratar dessas questões, foram convidados nomes como GauZ’, Ilan Pappe, Lilia Guerra, Tiago Rogero, Ynaê Lopes dos Santos e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Na programação jovem e infantil – FlipZona e Flipinha – o tema disparador é Planeta Vivo, um convite a imaginar futuros possíveis para o mundo em transformação. A literatura se revela como oportunidade para pensar as questões relacionadas à emergência climática, diversidade de saberes, vida em comunidade e relação com a natureza.

A Flipinha conta com autores, ilustradores e artistas que exploram novas linguagens e formatos, entre eles Denilson Baniwa, Inaldete Pinheiro, Chico dos Bonecos, Roseana Murray, Gregorio Duvivier e Barbatuques.

Para a FlipZona, foi feita uma consulta a jovens de escolas públicas de Paraty para que contribuíssem com a escolha dos convidados. Os encontros literários terão António Jorge Gonçalves, Raphael Montes, Mariana Salomão Carrara, Flávio de Araújo, Sergio Vaz, Ondjaki e Gaël Faye.

Há ainda diversas atividades que ocorrem ao longo da Flip, promovidas em parcerias ou de forma independente. Neste ano, são 35 casas parceiras com programação variada durante os dias da festa, entre outros espaços, como a Praça Aberta, que há mais de cinco anos ocupa a margem esquerda do Rio Perequê-Açu durante o evento.

Casa Flip+ Motiva

A Casa Flip+ Motiva, uma dessas parcerias, promoverá atividades gratuitas e que dialogam com o programa principal da feira, reunindo 25 autores e especialistas para debater literatura, educação e meio ambiente. O público poderá participar de oficinas, rodas de conversa e concertos musicais. Assim como no ano anterior, a parceria Flip+ Motiva disponibilizará, nesta edição, transporte gratuito para moradores de comunidades do entorno de Paraty até a festa, por meio de vans e barcas.

O primeiro dia de programação da Flip+ Motiva, na quinta-feira (31), terá um debate sobre diferentes gêneros literários sob a perspectiva e influência de Paulo Leminski. Entre os convidados, estão a poeta Mar Becker; Joca Reiners Terron, vencedor do Prêmio APCA de Literatura com Onde Pastam os Minotauros; Bruna Beber, poeta e tradutora de autores como Sylvia Plath e Neil Gaiman; e Lilian Sais, voz emergente na prosa e poesia.

Ainda na programação da casa, a doutora em Llinguística Janaísa Viscardi, o autor e tradutor Caetano Galindo, a jornalista Natália Viana, a autora Marcela Ceribelli e a psicanalista Vera Iaconelli participam de debates diversos, além de lançamento de obras e sessão de autógrafos com Vera e Marcela.

Casa da Cultura e cinema

A Casa da Cultura, equipamento cultural público de Paraty, que funciona em um casarão de 1754 no centro histórico da cidade, será o espaço de outra parceria. Desde a primeira edição do evento, em 2003, quando seus cômodos ainda em processo de restauro receberam a festa, o local se consolidou no território e continuou a ser parte da Flip em diversas configurações. Neste ano, a Flip+ Casa da Cultura terá mesas literárias, lançamentos de livros e conversas sobre produções contemporâneas.

Há quatro anos, Flip+ Cinema da Praça, equipamento público situado na Praça da Matriz em Paraty, celebra o encontro da literatura com o cinema no espaço público. De quinta-feira a domingo (3), o cinema exibirá sessões diárias e gratuitas, escolhidas especialmente para esta edição. A programação tem curadoria conjunta entre Flip, Cinemateca e Cinema da Praça e leva ao público produções recentes inspiradas em obras literárias brasileiras, documentários e ainda rodas de bate-papo.

Casas Sesc

O Sesc terá três casas com programação gratuita no centro histórico de Paraty: sede do Sesc Santa Rita, Casa Sesc Editorial RJ e Casa Edições Sesc. A poesia terá destaque, com a presença de autoras como Leila Míccolis, Bruna Mitrano, Angélica Freitas e Lívia Natália, além dos shows poéticos com Tiganá Santana e Adriana Calcanhoto.

Escritoras indígenas e da região amazônica também são destaque na programação do Sesc, a fim de dar oportunidade ao grande público de conhecer essa produção literária de alta qualidade. Entre as convidadas estão nomes como Sony Ferseck, Francis Mary, Paty Wolff e Aliã Wamiri Guajajara, que apresentarão narrativas construídas a partir do universo da floresta por meio de linguagens que compõem a diversidade cultural do Brasil.

Ao longo de quatro dias, o público poderá acompanhar ainda conversas de temas diversos nos espaços do Sesc, desde assuntos contemporâneos como inteligência artificial e direitos autorais, com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, e discussões sobre a sétima arte, com a cineasta Daniela Thomas e a pesquisadora Vera Hamburger. Marcia Tiburi e Jean Wyllys discutirão o combate às fake news, e a ministra Macaé Evaristo (dos Direitos Humanos e da Cidadania) e Sofia Netrovskios falarão sobre caminhos para a educação inclusiva.

