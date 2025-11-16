A- A+

Literatura Fliporto 20 anos: festival encerra programação no Parque Dona Lindu, neste domingo (16) Com o tema "Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos" , o evento ofereceu, ao longo de quatro dias, atividades contemplando diversas linguagens

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), que celebra 20 anos em 2025, encerrou sua programação, neste domingo (16), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, contemplando diversas linguagens como literatura, música, cinema e artes plásticas.

Com o tema “Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos” , o evento foi aberto oficialmente na última quinta-feira (13) e ofereceu, ao longo de quatro dias, atividades que reuniram leitores, autores, intelectuais e artistas de várias partes do Brasil e também do exterior.

Ao todo, a Fliporto apresentou 18 mesas-painéis, debates, espetáculos e ações culturais integradas. Neste ano, o evento homenageou Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca, dois poetas recifenses de gerações distintas. Curiosamente, Miró nasceu no mesmo ano da morte de Penas Filho, em 1960.

“O balanço dos quatro dias de atividades da edição da Fliporto de 20 anos é muito positivo. Tivemos 17 mesas, 45 artistas, escritores aqui participando em uma atividade ampla e bastante democrática, inclusiva e muito rica em literatura, dialogando com o público, com a literatura e com as outras artes, com cinema, com artes clássicas e as outras artes”, comemorou.

Em outubro deste ano, a Fliporto atravessou o oceano para sua primeira edição internacional. O intercâmbio ocorreu em Matosinhos, na região do Porto, em Portugal, em parceria com a Fundação Livraria Lello. A próxima edição da Fliporto em Portugal será realizada em maio de 2026.

Fliporto Arte

Pelo segundo ano consecutivo, a Fliporto abre espaço para a linguagem das artes visuais. Desta vez, a Galeria Janete Costa abrigou galeristas, artistas e coletivos estarão presentes com mostra significativa da arte contemporânea brasileira, que inclui homenagem ao centenário de Reynaldo Fonseca e exposição fotográfica de Gabriel Wickbold.

“A gente queria juntar a memória às possibilidades do futuro, então a gente queria a história dos grandes artistas de Pernambuco que a gente não pode deixar esquecidos. Então, o grande recorte foi fazer algo cultural, educacional para que as pessoas percebam que esses grandes artistas são grandes porque tiveram uma memória”, explicou Denise Rodrigues Missaka, diretora e curadora da mostra.



Para ilustrar essas memórias, estiveram presentes instituições como a Escolhinha de Arte do Recife, fundada há 72 anos, que já formou grandes artistas pernambucanos, a exemplo do recifense Gil Vicente.



Além da exposição de artes visuais, a edição 2025 da Fliporto também abriu espaço para artistas e poetas da música e a literatura de cordel, que se apresentam na entrada do Teatro.

