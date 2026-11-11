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FLIPORTO

Fliporto Arte ocupa a Galeria Janete Costa com 250 artistas e celebra a criação contemporânea

Em sua segunda edição, feira reúne mais de 40 estandes no Parque Dona Lindu e tem a artista pernambucana Ana Lira como homenageada

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Segunda edição da Fliporto Arte acontece até 15 de novembro, na Galeria Janete CostaSegunda edição da Fliporto Arte acontece até 15 de novembro, na Galeria Janete Costa - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O que não se vê, mas se sente, movimenta relações, ideias e criações. É a partir dessa dimensão simbólica que a segunda edição da Fliporto Arte abriu suas portas nesta quarta-feira (11), às 19h, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. 

Integrada à 21ª Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), a feira transforma o espaço em ponto de encontro para artistas, galeristas, coletivos, instituições e público interessado nas múltiplas possibilidades da produção visual contemporânea. 

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O eixo escolhido para esta edição é “Vento”, conceito que orienta a proposta curatorial e lança um olhar sobre aquilo que atravessa e põe em movimento a experiência artística.

Com curadoria geral da historiadora da arte Mariana Leme, a iniciativa reúne 250 artistas distribuídos em mais de 40 estandes. 

A seleção contempla galerias, coletivos independentes, comunidades tradicionais e instituições culturais, entre elas o Instituto Ricardo Brennand, a Oficina Francisco Brennand e a Usina de Arte. 

A proposta é criar oportunidades de circulação, interlocução e aproximação entre diferentes agentes do campo artístico.

“São 41 stands, 250 artistas mostrando um pouco da arte contemporânea no Brasil e também no mundo. Essa iniciativa e outras colocam Pernambuco no mapa, na agenda das artes visuais, em âmbito nacional e internacional”, pontua o idealizador da Fliporto, Antônio Campos, ao destacar a importância de ampliar o alcance da festa literária para além dos livros, estabelecendo conexões com outras manifestações artísticas.

A escolha de “Vento” como tema central também funciona como uma chave de leitura para a exposição e seus encontros. Na perspectiva curatorial de Mariana Leme, o conceito permite investigar dimensões imateriais da arte, como as trocas, os afetos, os deslocamentos e as relações que participam da construção de uma obra.

“Algo que vem me interessando muito pra mostrar ao público é o quanto que existe do nosso trabalho, das nossas pesquisas e da nossa busca pelo bem viver, dessa jornada que é a vida, que é a arte, que não se traduz em um objeto, que não se traduz em uma proposta fechada.  Então, o ‘vento’ vem trazer tudo isso que é parte da nossa vida, do nosso trabalho, que a gente sente a presença, mas que necessariamente a gente não consegue ver.”

A edição tem como homenageada a pernambucana Ana Lira, artista visual, radioartista, pesquisadora e editora nascida em Caruaru. Sua trajetória é marcada pela investigação das relações entre arte, comunicação, território e construção coletiva de conhecimento. 

“Foi um prazer enorme, eu fiquei muito feliz com a homenagem. Na verdade, fiquei surpresa, não esperava. Tem sido muito espetacular pra mim poder desenvolver essa apresentação para a Fliporto Arte porque eu tive a oportunidade de materializar duas obras que eu queria fazer há muito tempo”.

A primeira obra, “Nos Traquejos do Tempo, vibração 5”, é resultado de uma investigação de longa duração sobre comunidades sonoras negras, tendo o tambor como centro de produção de conhecimento. 

Concebido a partir de experiências em Ouro Preto (MG), o trabalho estabelece relações com comunidades negras que reelaboram referências do barroco brasileiro a partir de trajetórias ligadas à diáspora africana. 

A obra, que a artista tentava viabilizar desde 2023, tem sua primeira apresentação pública na Fliporto Arte. 

A segunda é uma instalação sonora derivada de um percurso de duas décadas de registros fotográficos de agricultores experimentadores. Para desenvolvê-la, Ana acompanhou durante quase seis meses agricultoras vinculadas ao Espaço Agroecológico de Setúbal, entre elas Vera Machado, de Lagoa de Itaenga, e Cristina Machado, do Sítio Sete Estrelas, em Iguarassu. 

O trabalho amplia o olhar sobre a agroecologia para além do semiárido, investigando também as experiências da Zona da Mata e do litoral pernambucano.

Fliporto
A Fliporto Arte segue desta quinta-feira (12) até domingo (15), com visitação das 13h às 21h. 

Os ingressos para a feira e as atividades públicas estão disponíveis pela plataforma Sympla. Há também a modalidade de meia-entrada solidária, aberta a todos os visitantes mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

A programação integra a 21ª edição da Fliporto, que homenageia o poeta pernambucano Marcus Accioly e adota o tema “Raízes em papel, sonhos em bytes”.

Em diálogo com o Rec’n’Play, a festa propõe aproximações entre literatura, memória, criação e tecnologia, espalhando suas atividades por diferentes espaços do Recife. Na Galeria Janete Costa, esse encontro ganha contornos visuais e abre espaço para que o vento, desta vez, conduza o público por outras formas de imaginar e produzir cultura.

SERVIÇO
2ª Fliporto Arte
Quando: Quinta (12) a domingo (15), das 13h às 21h
Onde: Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem – Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla
Instagram: @fliporto

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