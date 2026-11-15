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Recife Fliporto encerra 21ª edição neste domingo com programação dedicada à literatura e às artes visuais Agenda que reúne literatura, reflexões culturais, artes visuais e encontros sobre diferentes formas de expressão

A 21ª edição da Fliporto chega ao último dia neste domingo (15), no Recife, com uma agenda que reúne literatura, reflexões culturais, artes visuais e encontros sobre diferentes formas de expressão.



Após quatro dias de atividades que promoveram o diálogo entre escritores, artistas, pesquisadores e público, a feira encerra sua programação celebrando duas décadas de incentivo à literatura e à diversidade cultural.



Para o curador e coordenador-geral da Fliporto, Antônio Campos, a realização de mais uma edição representa a consolidação de um projeto cultural que integra o patrimônio literário de Pernambuco e do Brasil.

"A Fliporto é um patrimônio de Pernambuco e do Brasil. Nestas 21 edições, já passaram pela feira vários escritores nacionais e internacionais, centenas de artistas e foram lançados inúmeros livros", ressaltou.

Na Fliporto Literária, o domingo será marcado por debates sobre literatura, cultura e o legado de grandes nomes do pensamento humanista. As atividades acontecem no Gabinete Português de Leitura, no bairro de Santo Antônio, e no Instituto Dom Helder Câmara, no Recife.



Às 16h30, o escritor Mario Hélio participa do encontro “Federico García Lorca: 90 anos de uma voz que não se cala”, com mediação de Antônio Campos.



O encerramento da programação literária acontece às 18h, no Instituto Dom Helder Câmara, com a atividade “Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz”, que reúne Marcelo Barros e Félix Filho, sob mediação de Filipe Xavier. A conversa propõe uma reflexão sobre o legado intelectual e humanista do religioso pernambucano.

Confira a programação restante da Fliporto Literária deste domingo (15)

- 16h30: Federico García Lorca: 90 anos de uma voz que não se cala, com Mario Hélio. Mediação de Antônio Campos;

- 18h: Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz, com Marcelo Barros e Félix Filho. Mediação de Filipe Xavier.

FliportoArte encerra edição com debates e reflexões sobre arte contemporânea

Também chega ao fim neste domingo (15) a programação da FliportoArte, realizada na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



Em sua segunda edição, o evento reúne 41 estandes e cerca de 230 artistas, entre galerias, coletivos e representantes de diferentes expressões das artes visuais.

Sob o tema curatorial “Vento”, a iniciativa amplia o espaço de visibilidade para a produção artística contemporânea, estimulando exposições, encontros, intercâmbios e discussões sobre os caminhos e as possibilidades de expressão da arte.

Para o último dia, a agenda contempla discussões sobre arte contemporânea e suas diferentes possibilidades de expressão. Entre os destaques estão a roda de conversa sobre a Bienal do Sertão e a palestra “Casco Pós-Balsa”, com Lola Fabres e Luciano Nascimento.

Confira a programação da FliportoArte deste domingo (15)

- 16h: Roda de conversa sobre a Bienal do Sertão;

- 18h: Palestra Casco Pós-Balsa, com Lola Fabres e Luciano Nascimento.



Para 2027, a organização projeta novos desdobramentos. Entre as iniciativas anunciadas estão uma parceria com o Porto Digital, para ampliar o diálogo entre literatura, cultura e tecnologia, e o lançamento do Concurso Literário Fliporto, que deverá contemplar as categorias conto, cordel e romance. A proposta é integrar os trabalhos selecionados à programação da próxima edição.

Serviço

21ª Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco

Fliporto Literária

Local: Gabinete Português de Leitura.

Endereço: Rua do Imperador Pedro II, 290, Santo Antônio, Recife.

FliportoArte

Local: Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu.

Endereço: Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem, Recife.

Ingressos da FliportoArte

- Inteira: R$ 40.

- Meia-entrada: R$ 20.

- Ingresso social: R$ 20, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

- Vendas pela plataforma Sympla.

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