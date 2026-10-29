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LITERATURA Fliporto: em conexão com outras artes, Festa Literária inicia no próximo dia 12 de novembro Festa Literária Internacional de Pernambuco acontece em espaços culturais da cidade e terá itinerância com o Rec'n'Play

O ano era 2005 e a primeira edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) fazia sua estreia em Porto de Galinhas, no Litoral Sul. A partir de então, o evento passou a fazer parte do calendário cultural do estado. E pouco mais de duas décadas depois, o seu idealizador, Antônio Campos, celebra mais uma edição com entusiasmo e disposição de quem enxerga nas letras possibilidades transformadoras.



“É porque a literatura tem esse poder atemporal, não é? De renovar, de ser atual. E a Fliporto sempre está no tempo presente”, ressaltou Campos, em conversa com a Folha de Pernambuco, durante evento de pré-lançamento da 21ª edição da feira realizado nesta quarta (28) na Casa Moura Dubeux, no Novo Cais.







Este ano o evento acontece entre os dias 12 e 15 de novembro com programação distribuída em espaços culturais do Recife, sob o tema “Raízes em Papel, Sonhos em Bytes” e com homenagem, em memória, ao poeta pernambucano Marcus Accioly (1943-2017).



“Esse ano a Fliporto, quando coincide a data de realização com o Rec’n’Play (11 a 14 de novembro) com diálogo entre dois eventos distintos e um espaço comum com mesas que falarão sobre Inteligência Artificial”, conta Antônio Campos.



Descentralizada

Na edição 2026, a Fliporto vai ocupar espaços diversos com atividades que passam por encontros literários, debates, conferências, exposições e oficinas, entre outros.

“Teremos mesas no Gabinete Português de Leitura, cordel no entorno da Livraria Jaqueira (Bairro do Recife), com o Fliporto Cordel, e espaço para a arte na Fliportoarte”, conta Campos, que, além de idealizador da feira, está à frente como coordenador-geral e curador literário.

Integra, ainda, a programação do evento, a ideia de lançar a Biblioteca Digital de Pernambuco, “uma plataforma de livros, inicialmente com obras de domínio público. Depois com livros que podem ser inseridos por qualquer pessoa”, adianta ele.



“Vento”

Concomitante à Feira Literária acontece na Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, a segunda edição da Fliportoarte.



Por lá, e com coordenação executiva de Anna Guerra e curadoria de Mariana Leme, galerias, coletivos e artistas se encontram em um movimento que terá como tema “Vento” e artista homenageada Ana Lira - na ocasião ela vai apresentar obra produzida para o evento, em parceria com agricultoras do Espaço Agroecológico de Setúbal.



Anna Guerra está à frente da Fliportoarte | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco





“A gente vai reunir na Fliportoarte 45 estandes e instituições pernambucanas, entre elas a Oficina Brennand, a Usina de Arte e o Ária Social. Um braço da Fliporto que une literatura e arte em um mesmo contexto, um evento que chega com a vontade de virar um grande festival cultural”, enaltece Anna.

Iniciativas

Além da já citada Biblioteca Digital de Pernambuco, ideia que deve ser anunciada no decorrer da Fliporto, outras iniciativas vão integrar a edição, a exemplo da proposta do Museu de Arte de Rua de Pernambuco, com intuito de valorizar a arte urbana e a Fliporto Conecta, pensada como desdobramento da Fliportoarte, em formato de plataforma digital para divulgação e comercialização de arte contemporânea.



Vale lembrar que a programação com os convidados da edição 2026 da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) será divulgada em breve no site do evento.

SERVIÇO

21ª edição Fliporto

Quando: de 12 a 15 de novembro

Onde: espaços culturais do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fliporto e www.fliporto.com.br

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