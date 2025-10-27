A- A+

FLIPORTO PORTUGAL Fliporto Portugal celebrou nações lusófonas e o legado de Joaquim Nabuco e Carlos Pena Filho Antônio Campos anunciou a nova edição luso-brasileira do "Livro Geral" durante o encontro

Ao completar 20 anos de existência em Pernambuco, a Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco -, expandiu sua atuação para além-mar e desembarcou em Porto, Portugal, de 22 a 25 de outubro.

A edição lusitana - Fliporto Portugal - ocupou o histórico Mosteiro de Leça do Balio, sede da Fundação Livraria Lello, localizado no município de Matosinhos.

Encerramento

Durante o encerramento da primeira edição lusa do evendo dedicado à literatura e escritores, o curador-geral Antônio Campos destacou o papel da língua portuguesa como elo entre as nações lusófonas e o legado luso-brasileiro de Joaquim Nabuco e Carlos Pena Filho.

“Registramos grande alegria com esta primeira edição da Fliporto Portugal, agradecendo à Rita Marques, presidente da Fundação Livraria Lello, e ao belo trabalho da comissária Avelina Ferraz”, afirmou Campos.

Ainda de acordo com o curador-geral, a missão da festa literária é “criar e alargar pontes entre Portugal, Brasil e todo o universo da lusofonia”, tendo a língua portuguesa como “núcleo do pensamento estratégico”.

Elo entre Brasil

e Portugal

Ao apresentar o poeta brasileiro Carlos Pena Filho, o curador Antônio Campos recordou sua ligação com Portugal.

“Temos uma alma ibérica e um coração pulsante em Portugal. Carlos Pena, filho de português e brasileira, é um desses pontos”, disse, sublinhando ecos portugueses na sensibilidade do autor.

Campos aproveitou para anunciar a nova edição luso-brasileira do "Livro Geral", publicada pela editora Novembro no âmbito da Fliporto, a primeira com ISBN. A edição reúne quatro títulos e inclui um prefácio inédito, autorizada por Tânia Carneiro Leão, guardiã da obra do poeta.



Pena Filho, Ariano Suassuna, Jorge Amado e Pablo Neruda, o “poeta do azul”, como descreveu o curador da Fliporto Portugal, são nomes da literatura que merecem toda a admiração.

Referenciado-se ainda a Neruda, leu o verso “Então pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas”, afirmou que a simplicidade e profundidade da poesia do autor simbolizam “a arte que atravessa oceanos e mantém viva a língua que nos une”.



Antes do encerramento, decorreu o painel Joaquim Nabuco, Luís de Camões e "Os Lusíadas", com Antônio Campos e João Morgado, que abordou o diálogo entre Nabuco e a obra camoniana na afirmação da cultura lusófona.

Mais tarde, foi lançado oficialmente em Portugal o Livro Geral de Carlos Pena Filho, apresentado por Morgado, reforçando o propósito da Fliporto de promover a literatura da lusofonia num espaço que transcende o Atlântico.





