LITERATURA Celebrando 20 anos em Pernambuco, Fliporto estreia edição em Portugal O festival recebe lançamentos de livros, debates e conversas, de 22 a 25 de outubro, na cidade de Matosinhos

A Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco, que completa 20 anos de existência em 2025, estreia em Portugal. Marcada para ocorrer de 22 a 25 de outubro, a edição lusitana do evento ocupa o histórico Mosteiro de Leça do Balio, localizado no município de Matosinhos, no distrito do Porto.

Com o tema central “O Livro em Tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”, a Fliporto Portugal é realizada em parceria com a Fundação Livraria Lello. A programação reúne escritores, artistas, pensadores e leitores em lançamentos de livros, conversas, debates e sessões de histórias infantis.

“Esta iniciativa é uma oportunidade histórica para estreitar os laços literários entre Portugal e o Brasil, e o vasto universo lusófono, unindo autores, leitores e instituições culturais dos dois lados do Atlântico, e criando pontes de cooperação e de partilha de ideias”, aponta Antônio Campos, presidente do Instituto Fliporto e coordenador-geral da Fliporto Portugal.



Embora busque manter a identidade do evento feito no Brasil, a Fliporto Portugal ganha uma configuração adaptada ao contexto e ao público local. A abertura, no dia 22, fica por conta da cerimônia de entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro 2024 à escritora Dulce Maria Cardoso, seguida de apresentação da sua obra pela pesquisadora Margarida Calafate Ribeiro.

O festival também acolherá a premiação da escritora angolana Amélia Dalomba, que receberá, no dia 24, o Prêmio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia Angola 2024. Também passarão pelo evento autores como Rui Couceiro, Olinda Beja, João Morgado e outros. Confira mais informações no site do evento.

Programação da Fliporto Portugal 2025:

22 de outubro

17h – Cerimônia de abertura da Fliporto: Porto de Honra e receção de convidados; Boas-vindas pela organização e entidades oficiais

18h – Cerimônia de Entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro 2024. Escritora laureada: Dulce Maria Cardoso

23 de outubro

10h30 – Acolhimento das Escolas Parceiras

11h – A Felicidade Sou Eu: Sessão de risoterapia com Manuela Bulcão

15h – “Era uma vez um livro pautado, era uma vez um livro digitalizado”. Conversa com António Mota. Moderação: Cláudia Aguiar Rodrigues (Antena 1 e Antena 3)

17h30 – Painel “Tecnologia e Literatura: o impacto da IA na literatura, no pensamento e na felicidade humana”; Convidados: Bernardo Pinto, Luís Filipe, João Reis, Luís Borges Gouveia. Moderação: João Oliveira (escritor e consultor internacional)

24 de outubro

10h30 – Acolhimento das Escolas Parceiras

11h – Baú do Contador: Histórias com Magia. Com Rui Ramos (contador de histórias e mágico)

15h – Painel “A importância dos festivais literários na formação de leitores e escritores”. Convidados: Antônio Campos, Rui Couceiro, João Rasteiro, Manuela Ribeiro, Ivo Furtado. Moderação: Cláudia Aguiar Rodrigues

17h – Painel: “A Língua Portuguesa que nos Une”. Convidados: Amélia Dalomba, Olinda Beja, José Manuel Diogo, Alexandre Faria. Moderação: Igor Lopes (jornalista e escritor)

19h – Cerimônia de entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia Angola 2024. Escritora laureada: Amélia Dalomba. Apresentação da obra por Hermenegildo Seca

25 de outubro

11h – Painel “Artistas Peregrinas”. Convidadas: Ana Aragão (arquiteta) e Balbina Mendes (pintora). Moderação: Avelina Ferraz

16h – Painel “Joaquim Nabuco, Camões e Os Lusíadas”. Convidados: António Campos, João Morgado. Moderação: Ígor Lopes

18h30 – Lançamento em Portugal de “Livro Geral”, de Carlos Pena Filho. Apresentado por João Morgado

19h30 – Sessão de Encerramento

*Com informações da assessoria de imprensa.



