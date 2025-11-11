A- A+

LITERATURA Fliporto comemora 20 anos com edição no Parque Dona Lindu; conheça a programação Evento ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), com palestras, feira de artes, espetáculos e outras atrações

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) celebra 20 anos em 2025. Nesta edição especial, que ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), o tradicional evento ocupa novo endereço: o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O tema “Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos” baseia a programação do festival, que promete reunir leitores, autores, intelectuais e artistas de várias partes do Brasil e também do exterior. Ao todo, são 18 mesas-painéis, debates, espetáculos e ações culturais integradas.

Neste ano, a Fliporto homenageia Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca. Os dois poetas marcaram gerações e cantaram o Recife em seus trabalhos. Curiosamente, Miró nasceu no mesmo ano da morte de Penas Filho, em 1960.



O evento tem início com a abertura de uma feira de artes plásticas na Galeria Janete Costa, na quinta-feira (13), às 18h. No espaço, galeristas, artistas e coletivos estarão presentes com mostra significativa da arte contemporânea brasileira, que inclui homenagem ao centenário de Reynaldo Fonseca e exposição fotográfica de Gabriel Wickbold.

Já a programação literária será inaugurada na sexta-feira (14), às 15h. Na ocasião, será realizada performance do grupo teatral Literatrupe, exibição de um vídeo comemorativo dos 20 anos da Fliporto Brasil e uma palestra do jornalista e escritor Mário Hélio sobre Carlos Pena Filho.

Em outubro deste ano, a Fliporto atravessou o oceano para sua primeira edição internacional. O intercâmbio ocorreu em Matosinhos, na região do Porto, em Portugal, em parceria com a Fundação Livraria Lello.

Antônio Campos é o curador-geral da festa literária, que conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, Governo de Pernambuco/Fundarpe, Porto Digital, Livraria do Jardim, Imeph Editora, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Instituto Dom Hélder Câmara, Uninassau, entre outras entidades culturais e educacionais.



Confira a programação completa:



Fliporto Arte

Local: Espaço Janete Costa



Quinta-feira (13)

18h – Talk inaugural: “O papel das feiras no fortalecimento da arte contemporânea brasileira”

Com: Tato di Lascio, convidados institucionais e curadores

19h – Coquetel de abertura da Fliporto a Arte (área central da feira)20h – Palestra: “Como nasce um artista? Desafios e movimentos”

Com: Gabriel Wickbold

Sexta-feira (14)

16h – Conversa: “Arte e território: novos olhares do Nordeste”

Com: Daniela Falcão e convidados

17h – Performance artística

Artista: Izidoro Cavalcanti – “Concerto em prato em dó maior” (2015/2025)

18h – Mesa redonda: “Galerias independentes e sustentabilidade de mercado”

Sábado (15)

14h – Encontro: “Vozes da Litogravura em Pernambuco”

15h – Integração entre arte, gastronomia e experiência sensorial

Com: Cecilia Chaves

16h – Escolinha de Arte – atividade externa / Arte-educação

17h – Palestra: “Materiais vivos: resíduos, tecidos e memória como matéria artística”

Com: Tábata Vieira da Veiga

18h – Debate: “Artes visuais e política pública”

Com: Mabel Mamam



Domingo (16)

15h – Encontro aberto: “O público como obra: mediação e diálogo com o visitante”

17h – Conversa de encerramento: “Balanço e perspectivas da Fliporto a Arte 2025”

Fliporto Literatura

Local: Teatro Luiz Mendonça

Sexta-feira (14)

15h00 – Mesa de Abertura

Com familiares dos homenageados, autoridades e fala de Antônio Campos.

Performance: Literatrupe

Exibição: Vídeo comemorativo dos 20 anos

Mestre de cerimônia: José Maria

17h00 – Mesa 1 – Palestra Inaugural

Raízes Ibéricas e Lusitanas em Carlos Pena Filho

Palestra: Mário Hélio Gomes

Mediação: Marcelo Abreu

Lançamento da edição comemorativa do Livro Geral

18h30 – Mesa 2 – Palavras e Caminhos: Dos Prêmios à Vida Literária

Com Airton Souza, Paula Novais e Henrique Rodrigues

19h30 – Espetáculos de Abertura – Teatro Luiz Mendonça

Literatrupe

Orquestra Asa Branca

Slam das Minas



Sábado (15)

09h30 – Mesa 3 | Miró: Poética Para Além do Corpo

Palestrante: Wellington Melo

10h40 – Mesa 4 | 420 anos de Dom Quixote

Com apoio ao movimento pela inscrição de Dom Quixote e Sancho Pança como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

11h50 – Mesa 5 | Experiências Literárias que se Cruzam em Português

Com José Manuel Diogo e Ígor Lopes

14h00 – Mesa 6 | O Sertão e o Grande Brasil Profundo

15h10 – Mesa 7 | A crise climática na literatura contemporânea

16h20 – Mesa 8 | Jornalismo Literário e Direitos Humanos

17h30 – Mesa 9 | Poesia Nordestina: mesa e roda de diálogo

Com Lenice Gomes e Maciel Melo

19h30 – Espetáculo “Carlos Pena e Miró Cantam o Recife”

Direção: Ronaldo Correia de Brito

Domingo (16)

09h30 – Mesa 11 | Luso-Brasilidade e identidade pela musicalidade

10h40 – Mesa 12 | Festas Literárias e Prêmios Literários

12h00 – Mesa 13 | Literatura Infantojuvenil na formação de leitores

13h10 – Mesa 14 | A modernidade na literatura de cordel

14h30 – Mesa 15 | Literatura na Margem: O eixo é a periferia

15h40 – Mesa 16 | Poesia como ferramenta de libertação

Com Odaílta Alves e Patrícia Naia

16h50 – Mesa 17 | O poder subversivo de Maria Valéria Rezende

17h00 – Mesa 18 | A atualidade de Albert Camus

Em homenagem ao Ano da França no Brasil

18h10 – Mesa 19 | Literatura e cinema

Com Kátia Mezel

19h30 – Encerramento – Teatro Luiz Mendonça

Roda de Poesias de Dom Hélder Câmara – “O Dom da Paz”

Performance: Literatrupe

Participação: Instituto Dom Helder Câmara

