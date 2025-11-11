Fliporto comemora 20 anos com edição no Parque Dona Lindu; conheça a programação
Evento ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), com palestras, feira de artes, espetáculos e outras atrações
A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) celebra 20 anos em 2025. Nesta edição especial, que ocorre desta quinta-feira (13) até o domingo (16), o tradicional evento ocupa novo endereço: o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
O tema “Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos” baseia a programação do festival, que promete reunir leitores, autores, intelectuais e artistas de várias partes do Brasil e também do exterior. Ao todo, são 18 mesas-painéis, debates, espetáculos e ações culturais integradas.
Neste ano, a Fliporto homenageia Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca. Os dois poetas marcaram gerações e cantaram o Recife em seus trabalhos. Curiosamente, Miró nasceu no mesmo ano da morte de Penas Filho, em 1960.
O evento tem início com a abertura de uma feira de artes plásticas na Galeria Janete Costa, na quinta-feira (13), às 18h. No espaço, galeristas, artistas e coletivos estarão presentes com mostra significativa da arte contemporânea brasileira, que inclui homenagem ao centenário de Reynaldo Fonseca e exposição fotográfica de Gabriel Wickbold.
Já a programação literária será inaugurada na sexta-feira (14), às 15h. Na ocasião, será realizada performance do grupo teatral Literatrupe, exibição de um vídeo comemorativo dos 20 anos da Fliporto Brasil e uma palestra do jornalista e escritor Mário Hélio sobre Carlos Pena Filho.
Em outubro deste ano, a Fliporto atravessou o oceano para sua primeira edição internacional. O intercâmbio ocorreu em Matosinhos, na região do Porto, em Portugal, em parceria com a Fundação Livraria Lello.
Antônio Campos é o curador-geral da festa literária, que conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, Governo de Pernambuco/Fundarpe, Porto Digital, Livraria do Jardim, Imeph Editora, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Instituto Dom Hélder Câmara, Uninassau, entre outras entidades culturais e educacionais.
Confira a programação completa:
Fliporto Arte
Local: Espaço Janete Costa
Quinta-feira (13)
18h – Talk inaugural: “O papel das feiras no fortalecimento da arte contemporânea brasileira”
Com: Tato di Lascio, convidados institucionais e curadores
19h – Coquetel de abertura da Fliporto a Arte (área central da feira)20h – Palestra: “Como nasce um artista? Desafios e movimentos”
Com: Gabriel Wickbold
Sexta-feira (14)
16h – Conversa: “Arte e território: novos olhares do Nordeste”
Com: Daniela Falcão e convidados
17h – Performance artística
Artista: Izidoro Cavalcanti – “Concerto em prato em dó maior” (2015/2025)
18h – Mesa redonda: “Galerias independentes e sustentabilidade de mercado”
Sábado (15)
14h – Encontro: “Vozes da Litogravura em Pernambuco”
15h – Integração entre arte, gastronomia e experiência sensorial
Com: Cecilia Chaves
16h – Escolinha de Arte – atividade externa / Arte-educação
17h – Palestra: “Materiais vivos: resíduos, tecidos e memória como matéria artística”
Com: Tábata Vieira da Veiga
18h – Debate: “Artes visuais e política pública”
Com: Mabel Mamam
Domingo (16)
15h – Encontro aberto: “O público como obra: mediação e diálogo com o visitante”
17h – Conversa de encerramento: “Balanço e perspectivas da Fliporto a Arte 2025”
Fliporto Literatura
Local: Teatro Luiz Mendonça
Sexta-feira (14)
15h00 – Mesa de Abertura
Com familiares dos homenageados, autoridades e fala de Antônio Campos.
Performance: Literatrupe
Exibição: Vídeo comemorativo dos 20 anos
Mestre de cerimônia: José Maria
17h00 – Mesa 1 – Palestra Inaugural
Raízes Ibéricas e Lusitanas em Carlos Pena Filho
Palestra: Mário Hélio Gomes
Mediação: Marcelo Abreu
Lançamento da edição comemorativa do Livro Geral
18h30 – Mesa 2 – Palavras e Caminhos: Dos Prêmios à Vida Literária
Com Airton Souza, Paula Novais e Henrique Rodrigues
19h30 – Espetáculos de Abertura – Teatro Luiz Mendonça
Literatrupe
Orquestra Asa Branca
Slam das Minas
Sábado (15)
09h30 – Mesa 3 | Miró: Poética Para Além do Corpo
Palestrante: Wellington Melo
10h40 – Mesa 4 | 420 anos de Dom Quixote
Com apoio ao movimento pela inscrição de Dom Quixote e Sancho Pança como Patrimônio Imaterial da Humanidade.
11h50 – Mesa 5 | Experiências Literárias que se Cruzam em Português
Com José Manuel Diogo e Ígor Lopes
14h00 – Mesa 6 | O Sertão e o Grande Brasil Profundo
15h10 – Mesa 7 | A crise climática na literatura contemporânea
16h20 – Mesa 8 | Jornalismo Literário e Direitos Humanos
17h30 – Mesa 9 | Poesia Nordestina: mesa e roda de diálogo
Com Lenice Gomes e Maciel Melo
19h30 – Espetáculo “Carlos Pena e Miró Cantam o Recife”
Direção: Ronaldo Correia de Brito
Domingo (16)
09h30 – Mesa 11 | Luso-Brasilidade e identidade pela musicalidade
10h40 – Mesa 12 | Festas Literárias e Prêmios Literários
12h00 – Mesa 13 | Literatura Infantojuvenil na formação de leitores
13h10 – Mesa 14 | A modernidade na literatura de cordel
14h30 – Mesa 15 | Literatura na Margem: O eixo é a periferia
15h40 – Mesa 16 | Poesia como ferramenta de libertação
Com Odaílta Alves e Patrícia Naia
16h50 – Mesa 17 | O poder subversivo de Maria Valéria Rezende
17h00 – Mesa 18 | A atualidade de Albert Camus
Em homenagem ao Ano da França no Brasil
18h10 – Mesa 19 | Literatura e cinema
Com Kátia Mezel
19h30 – Encerramento – Teatro Luiz Mendonça
Roda de Poesias de Dom Hélder Câmara – “O Dom da Paz”
Performance: Literatrupe
Participação: Instituto Dom Helder Câmara
*Com informações da assessoria de imprensa