EVENTO Fliporto leva literatura e artes visuais ao Parque Dona Lindu, a partir desta quinta-feira (13) Edição de 20 anos do festival conta com programação até o domingo (16)

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), um dos eventos literários mais tradicionais do estado, completa 20 anos. Em tom de celebração, a mais nova edição do evento - que passou por Porto de Galinhas e Olinda - aporta pela primeira vez no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, desta quinta-feira (13) até o domingo (16).

“A Fliporto está entre as cinco festas literárias mais importantes do Brasil e da lusofonia. É um festival que resiste e se renova há duas décadas, tendo reunido mais de 300 escritores de diversas partes do mundo - sempre prestigiando a prata da casa”, destaca o advogado e escritor Antônio Campos, que é curador e coordenador-geral do evento.

Com uma programação diversificada, o festival vai ocupar os diferentes equipamentos culturais que integram o parque. A Galeria Janete Costa, por exemplo, vai abrigar a Fliporto Arte, uma feira de arte contemporânea com 31 espaços de galerias e artistas individuais, aberta ao público a partir das 13h de hoje. Também estão previstas palestras, exposições e experiências gastronômicas.

Seguindo o tema “Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos”, a Fliporto vai reunir cerca de 45 autores do Brasil e do exterior em 17 mesas-painéis no Teatro Luiz Mendonça. O congresso literário será inaugurado amanhã, às 15h, em um momento com familiares dos homenageados, autoridades e fala de Antônio Campos, além de performance do grupo teatral Literatrupe.

Nesta edição, a Fliporto homenageia dois poetas pernambucanos: Carlos Pena Filho (1929-1960) e Miró da Muribeca (1960-2022). De gerações distintas, ambos tiveram a capital pernambucana como fonte de inspiração. Esse ponto em comum é trabalhado no espetáculo “Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca cantam o Recife”, dirigido por Ronaldo Correia de Brito, e que será encenado no sábado, às 19h30.

“São dois grandes poetas, amados pelo público, que cantaram o Recife e as dores humanas. Estamos lançando Carlos Pena Filho como um poeta luso-brasileiro, que começa a ganhar visibilidade em Portugal e em outros países de língua portuguesa. Miró da Muribeca é um fenômeno extraordinário, cujo valor o tempo ainda revelará mais amplamente”, pontua Antônio Campos.

O jornalista Mário Hélio Gomes comanda a mesa “Raízes Ibéricas e Lusitanas em Carlos Pena Filho”, amanhã, às 17h, com mediação de Marcelo Abreu. Na ocasião, será lançada a edição comemorativa do “Livro Geral”, obra do autor publicada originalmente em 1959. Outro destaque é a palestra “Miró: Poética Para Além do Corpo”, apresentada pelo editor Wellington Melo no sábado, às 9h30.

Quem também será reverenciado pela programação é Dom Hélder Câmara. O encerramento da Fliporto 2025, no domingo, às 19h30, será com a roda de poesias “O Dom da Paz”, marcada por poemas deixados pelo arcebispo católico. Em parceria com a Editora Imeph, o evento promove a Fliporto Cordel, com feira de literatura popular, violeiros e homenagem ao cordelista paraibano Chico Pedrosa.

A Fliporto ganhou uma edição internacional pela primeira vez neste ano. Em outubro, o evento chegou a Matosinhos, na região do Porto, em Portugal. Segundo Antônio Campos, a experiência foi positiva e deve ser repetida em 2026. “O evento foi uma semente bem plantada, de resultados profícuos e duradouros. A parceria com a Fundação Livraria Lello e com a literatura de Portugal e dos países lusófonos veio para ficar. Estamos, inclusive, articulando a Bienal da Lusofonia, reunindo algumas feiras literárias. Em 2026, traremos mais detalhes sobre essa iniciativa”, adianta o organizador.

Serviço:

Fliporto 2025

Quando: de hoje até domingo

Onde: Parque Dona Lindu - Avenida Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita (Fliporto Literatura) e ingressos por R$ 17,50 (Fliporto Arte), via Sympla

Informações: fliporto.com.br ou @fliporto (Instagram)

