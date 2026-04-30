AGENDA CULTURAL

Flor de Catemba homenageia Mestra Aurinha do Coco em espetáculo gratuito em Olinda

Show de celebração conta com participação de Mãe Beth de Oxum, Bia Salú e Negadeza

Flor de Catemba se apresenta neste domingo (3)Flor de Catemba se apresenta neste domingo (3) - Foto: Divulgação

O grupo Flor de Catemba apresenta, no próximo domingo (3), o espetáculo inédito “Flor de Catemba homenageia Mestra Aurinha do Coco”, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, das 19h às 21h. O acesso é gratuito.

A apresentação conta com participações especiais de Mãe Beth de Oxum, Bia Salú e Negadeza, filha de Mestra Aurinha do Coco. Para Mãe Beth de Oxum, celebrar Aurinha é também reafirmar a força das mulheres que sustentam a cultura popular pernambucana.

“Homenagear Mestra Aurinha é reconhecer uma mulher que carregou a cultura ancestral no corpo, na voz e na vida. Ela foi uma dessas mestras que ensinaram não só cantando, mas existindo, resistindo e abrindo caminho para muita gente.”, comentou Beth.

Idealização
Idealizado por Jaene Pereira, neta do Mestre coquista João Amácio, da Aldeia de Paratibe, o espetáculo nasce como um gesto de memória, respeito e continuidade à trajetória de Mestra Aurinha do Coco, referência fundamental do coco de roda de Olinda e de Pernambuco. 

Jaene, que voltou a cantar coco a partir do movimento de retomada da brincadeira do Coco de Umbigada, impulsionado por Mãe Beth de Oxum e Mestre Quinho, já dividiu palco com Dona Selma do Coco, Mestre Galo Preto, Maciel Salú e a própria Mestra Aurinha do Coco.

Há cinco anos, a idealizadora criou o Flor de Catemba, grupo de coco formado apenas por mulheres, que tem como uma de suas principais marcas a valorização da cultura popular aliada ao protagonismo feminino. O espetáculo foi aprovado no Ciclo 1 da PNAB 2025.

Serviço
"Flor de Catemba homenageia Mestra Aurinha do Coco"
Quando: domingo (3), das 19h às 21h
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz – Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda
Entrada gratuita, com ingressos pelo Sympla
Instagram: @flordecatemba_

*Com informações da assessoria de imprensa.

