A- A+

celebridades Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, posta um vídeo do seu filho, Ridan, de 5 anos, tocando samba "É tão lindo ver você crescendo e carregando tanto da nossa ancestralidade", disse em postagem

Leia também

• São João Sinfônico celebra os 40 anos de carreira do cantor Petrúcio Amorim

• O Cantor Charlles André leva samba e sucessos autorais ao Projeto Sonora Brasil no Recife

• Cantor piauiense Vavá Ribeiro faz show "Calmaria" no Recife

A influenciadora e filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz, publicou em suas redes sociais, nesse sábado (20), um vídeo do seu filhos de cinco anos, Ridan, tocando percussão em uma roda de samba, com a família do cantor falecido em agosto deste ano.

"Minha voz, minha luz, meu som. Todo homem precisa de uma mãe. Meu tudo, meu Rei, minha razão, todo dia que eu acordo é me motivando a ser alguém melhor pra você. É tão lindo ver você crescendo, criando seus gostos e carregando tanto da nossa ancestralidade. Minha força maior é te ver feliz!", disse na legenda da postagem.

O artista faleceu no dia 8 de agosto devido sua saúde debilitada desde um AVC que sofreu em 2017. Assista o vídeo na íntegra:

Veja também