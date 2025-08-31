A- A+

LANÇAMENTO Flora Purim e Airto Moreira lançam single em parceria com Ricardo Bacelar "Aqui, Oh!", composição de Toninho Horta e Fernando Brandt, estará em um futuro álbum do casal de músicos, a ser lançado no início de 2026

Os músicos Flora Purim e Airto Moreira, dois dos nomes brasileiros de maior reconhecimento no cenário internacional do jazz, lançaram, na última sexta (29), o single “Aqui, Oh!”, composição de Toninho Horta e Fernando Brant.

A gravação foi realizada no estúdio Jasmin Music, em Fortaleza (CE), sob produção do pianista, cantor e arranjador Ricardo Bacelar.

O lançamento integra um projeto mais amplo, que inclui um álbum inédito de Flora e Airto, previsto para o início de 2026, acompanhado de um documentário dirigido por Jom Tob Azulay. As filmagens registram os bastidores das gravações e contam com direção de fotografia de Luís Abramo.

Além de produzir “Aqui, Oh!”, Bacelar também divide os vocais com Flora Purim, enquanto Airto Moreira assina percussões e vocais.

A música fará parte do futuro álbum como faixa bônus. Paralelamente, Bacelar finaliza um disco em duo com Airto, também pelo selo Jasmin Music.

“Aqui, Oh!” foi lançado simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Japão, França, China e Portugal.

A iniciativa soma-se ao catálogo da Jasmin Music, que reúne colaborações de Bacelar com nomes como Flávio Venturini, Leila Pinheiro, Toninho Horta, Roberto Menescal, Fagner, Jaques Morelenbaum, Amelinha, Delia Fischer e Gilberto Gil.

Carreiras

Com mais de seis décadas de parceria artística e pessoal, Flora Purim e Airto Moreira construíram carreiras consolidadas no exterior. Radicados nos Estados Unidos desde o fim dos anos 1960, participaram de projetos de referência do jazz e da música instrumental, como o grupo Return to Forever, de Chick Corea.

Flora Purim foi eleita quatro vezes a melhor cantora de jazz dos EUA pela crítica especializada entre 1974 e 1977 e recebeu três indicações ao Grammy.

Já Airto Moreira, considerado um dos maiores percussionistas do mundo, integrou a banda de Miles Davis e colaborou com artistas como Wayne Shorter, Keith Jarrett, Stan Getz e George Benson.

Após décadas nos Estados Unidos, o casal voltou ao Brasil e atualmente vive no Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria de imprensa



