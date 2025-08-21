Florence and The Machine lança single/clipe e anuncia sexto álbum para outubro
Em vídeos/teasers nas redes sociais, o grupo já vinha dando pistas de que um novo trabalho viria em breve
Acabou o mistério! Vem aí o novo álbum de Florence and The Machine. A banda britânica anunciou que “Everybody Scream”, seu sexto álbum, virá ao mundo no dia 31 de outubro, Dia do Halloween.
Nesta quarta (20), foi lançada a faixa-título, que também ganhou clipe dirigido por Autumn de Wilde.
“Everybody Scream” foi escrito e produzido por Florence Welch nos últimos dois anos, com as colaborações de Mark Bowen, da banda IDLES, Aaron Dessner e Mitski.
O álbum foi atravessado pelo processo de recuperação de Florence Welche, após uma cirurgia emergencial em 2023, durante os últimos momentos da turnê “Dance Fever”.
À medida que sentia os limites de seu corpo e explorava o que significa ser “curada”, Florence embarcou em um caminho de exploração de misticismo espiritual, bruxaria e horror folclórico.
O álbum “Everybody Scream” aborda temas como feminilidade, relacionamentos, envelhecimento e morte, expondo o lado sombrio da banalidade.
*Com informações da assessoria de imprensa