Florence and The Machine lança single/clipe e anuncia sexto álbum para outubro

Em vídeos/teasers nas redes sociais, o grupo já vinha dando pistas de que um novo trabalho viria em breve

Capa do álbum "Everybody Scream"Capa do álbum "Everybody Scream" - Foto: Autumn de Wilde

Acabou o mistério! Vem aí o novo álbum de Florence and The Machine. A banda britânica anunciou que “Everybody Scream”, seu sexto álbum, virá ao mundo no dia 31 de outubro, Dia do Halloween.

Nesta quarta (20), foi lançada a faixa-título, que também ganhou clipe dirigido por Autumn de Wilde.

 “Everybody Scream” foi escrito e produzido por Florence Welch nos últimos dois anos, com as colaborações de Mark Bowen, da banda IDLES, Aaron Dessner e Mitski.

O álbum foi atravessado pelo processo de recuperação de Florence Welche, após uma cirurgia emergencial em 2023, durante os últimos momentos da turnê “Dance Fever”.

À medida que sentia os limites de seu corpo e explorava o que significa ser “curada”, Florence embarcou em um caminho de exploração de misticismo espiritual, bruxaria e horror folclórico.

O álbum  “Everybody Scream” aborda temas como feminilidade, relacionamentos, envelhecimento e morte, expondo o lado sombrio da banalidade.

*Com informações da assessoria de imprensa

