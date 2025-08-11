A- A+

NOVIDADE Florence and The Machine posta teaser intrigante nas redes e levanta suspeitas sobre novo álbum Vídeo traz imagem da vocalista Florence Welch cavando um buraco desesperadamente

A banda britânica Florence and The Machine postou, neste domingo (11), nas suas redes sociais, um intrigante vídeo que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha: será que vem novo álbum por aí?

O vídeo, de ar sombrio e misterioso, traz a vocalista Florence Welch cavando, com as mãos, um buraco em um campo deserto. Welch, usando um longo vestido vermelho, olha para dentro da cova e começa a gritar, de forma estridente.

A publicação logo gerou especulações sobre um possível novo álbum. Os rumores ganharam mais relevância pois, em julho, a cantora postou algumas imagens que traziam mensagens crípticas.

Em uma delas , Florence aparece em um estúdio com Mark Bowen, guitarrista do IDLES, e, em determinado ponto do vídeo, a palavra “outubro”, o que seria o possível mês de lançamento do suposto novo álbum.

Outro registro foi de uma página de caderno onde aparecem escritos termos como “bruxaria”, “folk horror”, “magia” e “loucura”, que se identificam com o clima do teaser publicado neste fim de semana e e sugerem os possíveis temas a serem abordados no disco.

