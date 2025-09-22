A- A+

TEATRO "Floresta dos Mistérios": musical com bonecos entra em cartaz na Caixa Cultural Espetáculo, que pode ser visto de 26 de setembro até 5 de outubro, aborda temas como folclore e inclusão

O espetáculo musical “Floresta dos Mistérios” ganha temporada na Caixa Cultural de 26 de setembro até 5 de outubro. As sessões ocorrem nas sextas, às 15h, e nos sábados e domingos, às 11h.

No palco, os 20 bonecos de diferentes tamanhos, criados por Márcio Pontes, apresentam uma narrativa que une temas como folclore e inclusão. O texto e a direção são de Márcio Araújo, um dos criadores do programa infantil “Cocoricó”.

A peça conta a história de uma floresta em perigo. O prefeito da cidade de Micrópolis quer desmatar a área para instalar a maior fábrica de celulares do mundo, mas três crianças descobrem o plano e, com a ajuda de seres encantados, unem forças para salvar a Floresta dos Mistérios.

Compostas por Tato Fischer e Márcio Araújo, as canções originais são cantadas ao vivo pelos manipuladores-cantores Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Marcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos. O espetáculo conta com tradução em LIBRAS e audiodescrição.

Serviço:

Espetáculo “Floresta dos Mistérios”

Quando: 26 de setembro a 5 de outubro; sexta-feira, às 15h; sábado e domingo, às 11h

Onde: Caixa Cultural (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), no site da Caixa Cultural



*Com informações da assessoria de imprensa.

