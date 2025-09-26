Sex, 26 de Setembro

TEATRO

Musical "Floresta dos Mistérios", em cartaz na Caixa Cultural, aborda inclusão, folclore e ecologia

Com 20 bonecos em cena, espetáculo infantil tem direção e texto de Márcio Araújo, um dos criadores do "Cocoricó"

"Floresta do Mistério" chega ao Recife nesta sexta-feira (26) - Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo
    Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação
  • Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação

Inclusão, meio ambiente e folclore são temas que se encontram em “Floresta dos Mistérios”. O espetáculo musical cumpre temporada, desta sexta-feira (26) até 5 de outubro, na Caixa Cultural Recife. As apresentações ocorrem nas sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h.

Em turnê através da parceria entre a Marujo Produções e a produtora Humanize, a montagem leva ao público infantil uma narrativa contada através de 20 bonecos, com músicas originais cantadas ao vivo. O texto e a direção são assinados pelo artista paulista Márcio Araújo, um dos criadores do programa de TV “Cocoricó”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Chagas Sales (@chagas_sales)

Na aventura encenada no palco, uma emergência ambiental na fictícia cidade de Micrópolis faz um grupo de crianças agir em conjunto. Após descobrirem que o prefeito planeja um grande desmatamento para instalar uma fábrica de celulares, Bel, Rafa e Duda unem forças aos seres encantados para salvar a Floresta dos Mistérios. 

“Se eu pudesse apontar uma mensagem central da peça, diria que é: todos somos um. A conclusão que ele traz é de que não importa se você é diferente. Você está dentro deste planeta, onde todos nós vivemos e que não foi feito apenas para alguns. Nós, nas nossas múltiplas diferenças, precisamos aprender isso”, aponta o autor, que também lançou a história no formato de livro, publicado pela editora Carochinha.

Através dos seus protagonistas, o espetáculo traz visibilidade e representatividade às pessoas com deficiência. A acessibilidade também é uma questão central para o projeto desde a sua concepção, já que a tradução em LIBRAS e a audiodescrição surgem como elementos integrados à dramaturgia.

Com mais de 30 anos de carreira e com vários trabalhos infantis no teatro e na televisão, Márcio Araújo domina a linguagem para esse público. “Acho que a gente pode tratar de qualquer tema com as crianças, desde que elas possam lidar com isso. Se a gente fizer com que elas entendam e respeitem desde cedo determinadas temáticas, isso vai segui-las pela vida. Por isso, acredito na potência das histórias e do teatro”, defende.

Para transmitir a mensagem de “Floresta dos Mistérios” aos pequenos espectadores, o autor conta com a trilha sonora original que ele compôs em parceria com Tato Fischer, além dos bonecos de diversos tamanhos criados por Márcio Pontes. O elenco formado por Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Márcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos fica responsável por manipular os fantoches e cantar as canções.

“Sou apaixonado pelo teatro de bonecos, porque ele é feito pela brincadeira. É a maneira como você manipula aquele pedaço de espuma e tecido que vai fazer a mágica acontecer. Isso eu aprendi desde ‘Cocoricó’ e lá se vão 30 anos de história escrevendo para bonecos. É uma linguagem que realmente me encanta, porque é muito artesanal”, diz.

Durante a temporada no Recife, também será realizado um workshop sobre gestão e produção cultural criativa. Ministrada pela produtora cultural Bia Ribeiro, a atividade ocorre nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 21h. Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente, através de um formulário digital. O projeto tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Serviço:
Espetáculo “Floresta dos Mistérios”
Quando: de 26 de setembro a 5 de outubro; sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h
Onde: Caixa Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)
Ingressos por  R$ 20  e R$ 10 (meia-entrada), à venda no site da Caixa Cultural
Informações: www.florestadosmisterios.com.br | @florestadosmisterios
 

