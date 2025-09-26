A- A+

TEATRO Musical "Floresta dos Mistérios", em cartaz na Caixa Cultural, aborda inclusão, folclore e ecologia Com 20 bonecos em cena, espetáculo infantil tem direção e texto de Márcio Araújo, um dos criadores do "Cocoricó"

Espetáculo "Floresta dos Mistérios". Foto: Silvia Machado/Divulgação

Inclusão, meio ambiente e folclore são temas que se encontram em “Floresta dos Mistérios”. O espetáculo musical cumpre temporada, desta sexta-feira (26) até 5 de outubro, na Caixa Cultural Recife. As apresentações ocorrem nas sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h.

Em turnê através da parceria entre a Marujo Produções e a produtora Humanize, a montagem leva ao público infantil uma narrativa contada através de 20 bonecos, com músicas originais cantadas ao vivo. O texto e a direção são assinados pelo artista paulista Márcio Araújo, um dos criadores do programa de TV “Cocoricó”.

Na aventura encenada no palco, uma emergência ambiental na fictícia cidade de Micrópolis faz um grupo de crianças agir em conjunto. Após descobrirem que o prefeito planeja um grande desmatamento para instalar uma fábrica de celulares, Bel, Rafa e Duda unem forças aos seres encantados para salvar a Floresta dos Mistérios.

“Se eu pudesse apontar uma mensagem central da peça, diria que é: todos somos um. A conclusão que ele traz é de que não importa se você é diferente. Você está dentro deste planeta, onde todos nós vivemos e que não foi feito apenas para alguns. Nós, nas nossas múltiplas diferenças, precisamos aprender isso”, aponta o autor, que também lançou a história no formato de livro, publicado pela editora Carochinha.

Através dos seus protagonistas, o espetáculo traz visibilidade e representatividade às pessoas com deficiência. A acessibilidade também é uma questão central para o projeto desde a sua concepção, já que a tradução em LIBRAS e a audiodescrição surgem como elementos integrados à dramaturgia.

Com mais de 30 anos de carreira e com vários trabalhos infantis no teatro e na televisão, Márcio Araújo domina a linguagem para esse público. “Acho que a gente pode tratar de qualquer tema com as crianças, desde que elas possam lidar com isso. Se a gente fizer com que elas entendam e respeitem desde cedo determinadas temáticas, isso vai segui-las pela vida. Por isso, acredito na potência das histórias e do teatro”, defende.

Para transmitir a mensagem de “Floresta dos Mistérios” aos pequenos espectadores, o autor conta com a trilha sonora original que ele compôs em parceria com Tato Fischer, além dos bonecos de diversos tamanhos criados por Márcio Pontes. O elenco formado por Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Márcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos fica responsável por manipular os fantoches e cantar as canções.

“Sou apaixonado pelo teatro de bonecos, porque ele é feito pela brincadeira. É a maneira como você manipula aquele pedaço de espuma e tecido que vai fazer a mágica acontecer. Isso eu aprendi desde ‘Cocoricó’ e lá se vão 30 anos de história escrevendo para bonecos. É uma linguagem que realmente me encanta, porque é muito artesanal”, diz.

Durante a temporada no Recife, também será realizado um workshop sobre gestão e produção cultural criativa. Ministrada pela produtora cultural Bia Ribeiro, a atividade ocorre nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 21h. Os interessados podem fazer a inscrição gratuitamente, através de um formulário digital. O projeto tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Serviço:

Espetáculo “Floresta dos Mistérios”

Quando: de 26 de setembro a 5 de outubro; sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), à venda no site da Caixa Cultural

Informações: www.florestadosmisterios.com.br | @florestadosmisterios



