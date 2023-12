A- A+

TECNOLOGIA E ARTE "Floresta Encantada": exposição imersiva com realidade virtual entra em cartaz na Caixa Cultural Mostra realizada pelo duo VJ Suave transporta o público para o ambiente de uma floresta

O Recife recebe pela primeira vez, na Caixa Cultural, a partir desta quarta-feira (17), a “Floresta Encantada”. A exposição imersiva assinada pelo duo VJ Suave promete transportar o público para dentro de uma floresta, através da realidade virtual.

A proposta da instalação é proporcionar uma experiência sensorial aos visitantes. Animações 3D, games interativos e sons espacializados ajudam o participante a mergulhar no universo criado pelos artistas, permitindo a escolha de caminhos e ações ao longo da vivência.

“A ‘Floresta Encantada’ é a experiência mais imersiva que criamos. Trabalhamos com uma equipe de 18 pessoas para a criação da obra. O processo foi diferente das outras instalações e se aproxima mais da criação de um game”, aponta Ceci Soloaga, que forma o duo VJ Suave ao lado de Ygor Marotta.



Ao colocar os óculos de realidade virtual, o visitante encontra um ambiente marcado por elementos da cultura, da fauna e da flora brasileira. A ancestralidade indígena se faz presente por meio do Pajé Txuã. Txuã Pakamayte, liderança do Povo Huni Kuin, do Acre, empresta sua voz para o personagem.

“A união da tecnologia com os saberes dos povos indígenas foi uma parte fundamental do processo criativo.Acreditamos que a arte pode ser uma ponte entre diferentes formas de conhecimento, e ao incorporar os saberes indígenas em nossa instalação, buscamos enriquecer as experiências audiovisuais”, diz.

O mergulho proposto pela exposição vai além do ambiente virtual. No espaço da galeria, o público encontra cenografia e paisagismo com plantas naturais, iluminação laser, aromatização e som surround, promovendo uma atmosfera ainda mais imersiva. “A abordagem lúdica e interativa de VJ Suave, aliada à imersão, permite que pessoas de todas as idades se envolvam de maneira única”, afirma.

Exposição “Floresta Encantada”, do VJ Suave

Desta quarta-feiraa (14) até 28 de janeiro; de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 10h às 18h

Na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



