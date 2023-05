"Floresta Encantada": parque onde Rita Lee será velada era um de seus locais preferidos

A- A+

Para Rita Lee, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, era uma espécie de "Floresta Encantada". Era ssim que ela se referia ao espaço em que terá o corpo velado no decorrer desta quinta-feira (10) - especificamente no Planetário do Ibirapuera.



A cantora e compositora paulista morreu na noite da última terça-feira, aos 75 anos, de sua casa, ao lado da família. Ela havia sido diagnosticada com um câncer no pulmão em 2021.



Planetário do Ibirapuera | Crédito: Ibirapuera.org







A atribuição ao Parque do Ibirapuera como lugar encantado, foi dito por Rita Lee em seu livro autobiográfico ("Rita Lee - uma autobiografia" - 2016). O espaço, segundo ela, é "um lugar ideal para montar um pequeno acampamento e realizar piqueniques aos domingos".

Velório e cremação

Aberto ao público, o velório da cantora acontece no decorrer de todo o dia de hoje, a partir das 10h. Já a cerimônia de cremação será restrita aos familiares.



O corpo de Rita Lee chegou ao local no início da manhã desta quinta-feira. No local, uma fila já começava a se formar, com fãs a espera do momento de entrar no espaço e prestar homenagem à artista.

