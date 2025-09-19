A- A+

MEIO AMBIENTE Florestania: encontro de arte, cultura popular e engajamento socioambiental acontece na Várzea O Florestania acontece neste domingo (21), é gratuito e aberto a todas as idades, e busca reforçar a importância da participação cidadã e do ativismo artístico na construção de uma sociedade mais consciente e sustentável

Neste domingo (21), o bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, recebe o Florestania Artivismo Ambiental & COP30 pela Amazônia de Pé, um encontro que une arte, cultura popular e engajamento socioambiental. O encontro acontece a partir das 14h, na Associação de Moradores da Várzea.

O evento faz parte da Virada Cultural Amazônia de Pé, uma mobilização nacional convidando a população a refletir sobre a urgência de proteger nossas florestas e fortalecer ações em defesa do meio ambiente.

O Florestania é gratuito e aberto a todas as idades, reforçando a importância da participação cidadã e do ativismo artístico na construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.



A programação do Florestania reúne movimentos artivistas locais e oferece atividades gratuitas e abertas ao público, incluindo:

- Roda de conversa, com participação de coletivos de Recife e região, abordando a preservação ambiental, a justiça climática e o papel da arte como ferramenta de transformação social;

Convidados: Coletivo Pão e Tinta, Recife Mangueboys, Acorde a Floresta, EngajaMundo e Juliana Xucuru.



- Oficina de lambe-lambe e colagem de mural, guiada por Alice Maria Lucena, Mavi Sial e Julia sabatini da Frente Artística Pelo Clima. que transformará a rua em um mural colaborativo, incentivando a expressão artística e o engajamento comunitário.

