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LITERATURA FLUP PE abre seleção para formação literária gratuita voltada a mulheres das periferias Projeto oferece 30 vagas para escritoras iniciantes da Região Metropolitana do Recife e prevê a publicação de uma coletânea; Inscrições seguem até 6 de novembro

Mulheres que desejam transformar experiências, memórias e vivências em literatura podem se inscrever na formação “As Filhas das Filhas das Filhas”, iniciativa da Festa Literária das Periferias de Pernambuco (FLUP PE).

Com inscrições gratuitas até 6 de novembro, o projeto selecionará até 30 participantes para uma jornada de criação literária, com palestras, acompanhamento de escritoras e desenvolvimento de textos destinados a uma coletânea coletiva.

A oportunidade é voltada a mulheres com mais de 18 anos que vivem em periferias, comunidades quilombolas, aldeias ou outros territórios comunitários da Região Metropolitana do Recife.

Não é necessário ter livros publicados nem experiência anterior na área. Para concorrer, é preciso preencher o formulário online disponível no Instagram @flup.pe.2026 e apresentar um trabalho autoral inédito, em prosa ou poesia, inspirado na pergunta: “Do silêncio à palavra: quantas vozes ecoam em mim?”.

O material enviado será determinante para a escolha das participantes. A comissão avaliará a relação com a proposta temática, a inventividade, a criatividade e a consistência literária, levando em conta elementos como construção narrativa, estilo e fluidez. A seleção ocorrerá entre 9 e 20 de novembro, com divulgação do resultado preliminar em 23 de novembro e publicação da lista definitiva no dia 30.

Os trabalhos devem ser encaminhados em PDF, com até duas páginas ou mil palavras, sem informações que permitam identificar suas autoras. Cada arquivo precisa receber um pseudônimo, que também deverá aparecer abaixo do título do texto.

São recomendadas as fontes Arial ou Times New Roman, em tamanho 12. Produções já divulgadas, inclusive em redes sociais, não serão aceitas, assim como aquelas que apresentem indícios de elaboração total ou parcial por inteligência artificial.

Não será possível substituir o arquivo depois do encerramento das inscrições.

Formação reúne novas narrativas

Em janeiro de 2027, as selecionadas participarão de uma imersão dedicada ao aprimoramento e à finalização de suas produções. A organização prevê três grupos de até dez mulheres, distribuídos conforme a escolha entre prosa e poesia. O percurso contará com a orientação das formadoras Taylane Cruz, Fátima Farias e Eva Potiguara.

A definição dos textos que integrarão o livro será feita em conjunto pelas próprias autoras, pelas escritoras responsáveis pela mentoria e pelas avaliadoras.

As participantes conservarão a autoria de suas criações, autorizando a FLUP a publicá-las. Para que o trabalho possa integrar a coletânea, será exigida frequência mínima de 80% nas atividades formativas, além de disponibilidade para os encontros presenciais e virtuais.

A programação inclui ainda um ciclo de palestras, debates, oficinas e rodas de conversa, marcado para 11 a 13 de dezembro de 2026, no COMPAZ Dom Helder Câmara, no Recife. Embora a presença seja obrigatória para as mulheres selecionadas, os encontros também estarão abertos ao público.

A agenda abordará questões como feminismo negro, ancestralidade, memória, escrevivência, afrofuturismo e participação negra no desenvolvimento tecnológico. As discussões também percorrerão a história das reivindicações das mulheres negras por autonomia, reconhecimento e direitos.

Entre os nomes anunciados para a programação estão as escritoras Cidinha da Silva, Cristiane Sobral, Mel Duarte, Lubi Prates e Lu Ain Zaila.

FLUP amplia atuação em Pernambuco

Criada no Rio de Janeiro, em 2012, a Festa Literária das Periferias desenvolve iniciativas que conectam formação, criação literária e experiências territoriais. De acordo com a organização, o Selo FLUP já ultrapassou a marca de 40 publicações realizadas em colaboração com diferentes instituições.

A coordenadora da edição pernambucana, Tarciana Portella, destaca o papel da iniciativa na descoberta de novos talentos e na aproximação entre escritores das periferias e o mercado editorial.

“A identificação de potenciais escritores que a Flup vem fazendo ao longo de seus 16 anos de existência, abrindo portas para que muitos deles cheguem ao mercado editorial, é um dos grandes trunfos e diferenciais deste evento. As publicações da Flup já são esperadas por olheiros e curadores de editoras, festivais e eventos, servindo como um termômetro da produção literária e intelectual das periferias do Brasil. Ao longo do ano, a Flup movimenta a cena periférica literária, a partir do Rio de Janeiro, e em 2025 tive a alegria e a responsabilidade de trazer para Pernambuco esta experiência”, comenta.

Com “As Filhas das Filhas das Filhas”, Pernambuco passa a integrar esse percurso de formação e publicação de novos autores. A coletânea de estreia reunirá textos em prosa e poesia produzidos durante o processo, ampliando a circulação de vozes e perspectivas que nem sempre encontram espaço nos circuitos tradicionais do livro.

A FLUP PE é realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa, em parceria com a produtora Suave e a Associação Na Nave. O projeto conta com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz.

SERVIÇO

FLUP PE 2026 – As Filhas das Filhas das Filhas

Período de inscrições: 12 de outubro a 6 de novembro de 2026

Inscrição gratuita, através de preenchimento de formulário online

Informações: @flup.pe2026

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