A Flup, Festa Literária das Periferias, ganha 1ª edição em Pernambuco, em setembro
Evento conta extensa programação gratuita no Compaz Eduardo Campos, Alto Santa Terezinha, e terá nomes como Itamar Vieira Jr, Jessé Souza, Cannibal, Odailta Alves, Bell Puã, Isaar, entre outros
Evento que já acontece desde 2012 no Rio de Janeiro (RJ), a Festa Literária das Periferias – Flup desembarca, pela primeira vez, em Pernambuco.
O evento, que reúne autores, intelectuais, artistas, lideranças religiosas e pensadores do Brasil para debater as ideias que emergem das periferias, acontecerá de 10 a 14 de setembro, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha, Zona Norte do Recife.
A 1ª edição da Flup-PE homenageia o poeta e escritor Solano Trindade e traz como tema “Saberes conectados: negritude em todos os espaços”, promovendo uma série de mesas temáticas.
Ancestralidade, arte, literatura, religiosidade, juventude, feminismos, política e direitos entrarão nos debates, em uma programação gratuita, que trará nomes como Itamar Vieira Jr. (autor do best-seller “Torto Arado”), Jessé Souza, Isaar, Cannibal, Mãe Beth de Oxum, Pai Ivo, Odailta Alves, Lenne Ferreira, Bell Puã, Ellen Oléria, Lucas dos Prazeres e diversos outros.
Flup Pernambuco
A Flup Pernambuco é uma realização do Instituto Delta Zero em parceria com a Flup, por meio da produtora Suave e da Associação Na Nave, do Rio de Janeiro.
O evento também contou com emendas parlamentares do deputado Renildo Calheiros e do senador Humberto Costa, por meio do Ministério da Cultura, e com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz e do Compaz Eduardo Campos.
“Conheço Julio Ludemir, idealizador da Flup, desde a adolescência, mas nos dispersamos pelo tempo e espaço. Depois, passei a acompanhar suas atividades como jornalista e escritor e descobri esse trabalho pioneiro”, conta Tarciana Portella, coordenadora da Flup Pernambuco e cofundadora do Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa.
“Em 2023, fui ao Rio para participar da Festa, que homenageou Machado de Assis e Lima Barreto, no Morro da Providência. Naquele momento, soube que essa experiência precisava chegar a Pernambuco, terra de tradição literária e cultural efervescente”, diz Tarciana.
Julio Ludemir, escritor e gestor cultural, é o idealizador – junto a Écio Salles (in memorian) – da Festa Literária das Periferias, e é o nome à frente da produtora Suave, que realiza o evento desde 2012, no Rio de Janeiro (RJ).
“A Flup, depois de 13 anos, está se encontrando com sua terra, com suas raízes. Para um pernambucano como eu, é uma grande alegria desembarcar no Recife com esta parceria e esta excelente programação. A Flup traz em seu DNA um jeito pernambucano de realizar: ousado, apaixonado e corajoso. Pernambuco é o estado mais diverso do país, e a Flup sempre apostou na diversidade - uma experiência única de Brasil”, observa Ludemir.
Tendo como marca a valorização das vozes silenciadas e curadoria focada nas narrativas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e suburbanas, a Flup já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles, Prêmio Faz Diferença (O Globo, 2012), Excellence Awards (London Book Fair, 2016), Retratos da Leitura (Instituto Pró-Livro, 2016) e Prêmio Jabuti (2020, categoria Fomento à Leitura).
Desde 2023, a Flup é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.
Curadoria
Para sua edição pernambucana, a Flup convidou a jornalista e escritora Jaqueline Fraga para realizar a curadoria do evento. Mulher negra pernambucana, Jaqueline acumula mais de 15 prêmios e reconhecimentos no currículo e é autora de quatro livros, entre eles “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”, finalista do Prêmio Jabuti 2020.
“Pernambuco receber esta edição pioneira da Flup demonstra a relevância do nosso estado para a produção cultural. Daqui saem expoentes das mais diversas linguagens. Reuni-los junto ao público e a artistas de outros estados do país é uma forma de honrar toda a vida cultural que existe aqui”, pontua Jaqueline.
Programação da Flup Pernambuco
10 de setembro (quarta)
18h30 - Abertura
19h - Mesa: Sabemos a direção? Como resgatar a juventude negra
Palestrantes: Bianca Santana, Jessé Souza
Mediação: Jéssica Santos
20h30 - Lançamento de livros de Jessé Souza, Bianca Santana e Jéssica Santos
11 de setembro (quinta)
17h30 - Lançamento de livros de Esmeralda Ribeiro, Inaldete Pinheiro, Odailta Alves, Iaranda Barbosa
18h30 - Mesa 1: Ancestralidade em vida: construindo e abrindo caminhos
Palestrantes: Esmeralda Ribeiro, Inaldete Pinheiro
Mediação: Odailta Alves
20h - Mesa 2: Conhecimento é alimento cultural
Palestrantes: Carla Akotirene, Cannibal
Mediação: Iaranda Barbosa
12 de setembro (sexta)
17h - Mesa 1: A força e a resistência do sagrado em Pernambuco
Palestrantes: Pai Ivo, Mãe Beth de Oxum
Mediação: Pai Lívio
18h30 - Mesa 2 : A arte como vetor, movimento e inspiração
Palestrantes: Salgado Maranhão, Isaar
Mediação: Luciana Queiroz
20h - Mesa 3: A quem a arte incomoda? E a quem deve servir?
Palestrantes: Itamar Vieira Jr, Vitor da Trindade
Mediação: Lenne Ferreira
21h30 - Lançamento de Livros de Itamar Vieira e Vitor da Trindade
13 de setembro (sábado)
14h - Lançamento de Livros e Microfone aberto
15h - Mesa 1: Sonhos vivos: o poder da cultura na construção social
Palestrantes: Jeff Alan, Andala Quituche
Mediação: Thayane Fernandes
16h30 - Mesa 2: O futuro é agora e feminino. E a literatura também
Palestrantes: Marilene Felinto, Lorena Ribeiro
Mediação: Bell Puã
18h30 - Mesa 3: Pioneiras, sim! Sozinhas, não!
Palestrantes: Sônia Guimarães, Robeyoncé Lima
Mediação: Renata Araújo
14 de setembro (domingo)
14h às 14h45 - Lançamento de livros e Microfone Aberto
15h - Mesa 1: Acessos e permanências: nosso lugar é todo lugar
Palestrantes: Luciany Aparecida, Amanda Lyra
Mediação: Érico Andrade
16h30 - Lançamento de livros
Érico Andrade e Luciany Aparecida
17h - Mesa 2: Entre sons e sensações: palavra é música e música é poesia
Palestrantes: Ellen Oléria, Lucas dos Prazeres
Mediação: Marta Souza
18h30 - Encerramento
Mais informações sobre a Flup Pernambuco estão no Instagram oficial da edição pernambucana do evento (@flup.pe2025) e no endereço eletrônico https://www.vempraflup.com.br/flup-pernambuco
Com informações da assessoria de imprensa