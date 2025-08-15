Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERIFERIAS E LITERATURA

A Flup, Festa Literária das Periferias, ganha 1ª edição em Pernambuco, em setembro

Evento conta extensa programação gratuita no Compaz Eduardo Campos, Alto Santa Terezinha, e terá nomes como Itamar Vieira Jr, Jessé Souza, Cannibal, Odailta Alves, Bell Puã, Isaar, entre outros

Reportar Erro
Cannibal, Itamar Vieira Jr, Odailta Alves, Jessé Souza, Inaldete Pinheiro, Vitor da Trindade, Mãe Beth de Oxum e Bell Puã são alguns dos nomes da programaçãoCannibal, Itamar Vieira Jr, Odailta Alves, Jessé Souza, Inaldete Pinheiro, Vitor da Trindade, Mãe Beth de Oxum e Bell Puã são alguns dos nomes da programação - Foto: Divulgação; Divulgação; Divulgação; Divulgação; Divulgação; Júlia Retratos/Divulgação; Divulgação; Natália Correa/Divulgação

Evento que já acontece desde 2012 no Rio de Janeiro (RJ), a Festa Literária das Periferias – Flup desembarca, pela primeira vez, em Pernambuco. 

O evento, que reúne autores, intelectuais, artistas, lideranças religiosas e pensadores do Brasil para debater as ideias que emergem das periferias, acontecerá de 10 a 14 de setembro, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha, Zona Norte do Recife.

Leia também

• Teatro do Parque 110 anos: equipamento celebra aniversário com cinco dias de programação gratuita

• Saga HC celebra 25 anos com show no Go Skate Day Jaboatão, neste domingo (17)

• Vídeo documentário "Asteroides em Movimento: A Viagem é A Arte" será exibido no Museu da Abolição

A 1ª edição da Flup-PE homenageia o poeta e escritor Solano Trindade e traz como tema “Saberes conectados: negritude em todos os espaços”, promovendo uma série de mesas temáticas.

Ancestralidade, arte, literatura, religiosidade, juventude, feminismos, política e direitos entrarão nos debates, em uma programação gratuita, que trará nomes como Itamar Vieira Jr. (autor do best-seller “Torto Arado”), Jessé Souza, Isaar, Cannibal, Mãe Beth de Oxum, Pai Ivo, Odailta Alves, Lenne Ferreira, Bell Puã, Ellen Oléria, Lucas dos Prazeres e diversos outros.

Flup Pernambuco
A Flup Pernambuco é uma realização do Instituto Delta Zero em parceria com a Flup, por meio da produtora Suave e da Associação Na Nave, do Rio de Janeiro. 

O evento também contou com emendas parlamentares do deputado Renildo Calheiros e do senador Humberto Costa, por meio do Ministério da Cultura, e com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz e do Compaz Eduardo Campos. 

“Conheço Julio Ludemir, idealizador da Flup, desde a adolescência, mas nos dispersamos pelo tempo e espaço. Depois, passei a acompanhar suas atividades como jornalista e escritor e descobri esse trabalho pioneiro”, conta Tarciana Portella, coordenadora da Flup Pernambuco e cofundadora do Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa.

“Em 2023, fui ao Rio para participar da Festa, que homenageou Machado de Assis e Lima Barreto, no Morro da Providência. Naquele momento, soube que essa experiência precisava chegar a Pernambuco, terra de tradição literária e cultural efervescente”, diz Tarciana.

Julio Ludemir, escritor e gestor cultural, é o idealizador – junto a Écio Salles (in memorian) – da Festa Literária das Periferias, e é o nome à frente da produtora Suave, que realiza o evento desde 2012, no Rio de Janeiro (RJ).

“A Flup, depois de 13 anos, está se encontrando com sua terra, com suas raízes. Para um pernambucano como eu, é uma grande alegria desembarcar no Recife com esta parceria e esta excelente programação. A Flup traz em seu DNA um jeito pernambucano de realizar: ousado, apaixonado e corajoso. Pernambuco é o estado mais diverso do país, e a Flup sempre apostou na diversidade - uma experiência única de Brasil”, observa Ludemir.

Tendo como marca a valorização das vozes silenciadas e curadoria focada nas narrativas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e suburbanas, a Flup já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles, Prêmio Faz Diferença (O Globo, 2012), Excellence Awards (London Book Fair, 2016), Retratos da Leitura (Instituto Pró-Livro, 2016) e Prêmio Jabuti (2020, categoria Fomento à Leitura). 

Desde 2023, a Flup é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Curadoria
Para sua edição pernambucana, a Flup convidou a jornalista e escritora Jaqueline Fraga para realizar a curadoria do evento. Mulher negra pernambucana, Jaqueline acumula mais de 15 prêmios e reconhecimentos no currículo e é autora de quatro livros, entre eles “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”, finalista do Prêmio Jabuti 2020.
 
“Pernambuco receber esta edição pioneira da Flup demonstra a relevância do nosso estado para a produção cultural. Daqui saem expoentes das mais diversas linguagens. Reuni-los junto ao público e a artistas de outros estados do país é uma forma de honrar toda a vida cultural que existe aqui”, pontua Jaqueline.

Programação da Flup Pernambuco

10 de setembro (quarta)

18h30 - Abertura

19h - Mesa: Sabemos a direção? Como resgatar a juventude negra
Palestrantes: Bianca Santana, Jessé Souza
Mediação: Jéssica Santos

20h30 - Lançamento de livros de Jessé Souza, Bianca Santana e Jéssica Santos

11 de setembro (quinta)

17h30 - Lançamento de livros de Esmeralda Ribeiro, Inaldete Pinheiro, Odailta Alves, Iaranda Barbosa

18h30 -  Mesa 1: Ancestralidade em vida: construindo e abrindo caminhos
Palestrantes: Esmeralda Ribeiro, Inaldete Pinheiro
Mediação: Odailta Alves

20h -  Mesa 2: Conhecimento é alimento cultural
Palestrantes: Carla Akotirene, Cannibal
Mediação: Iaranda Barbosa

12 de setembro (sexta)

17h - Mesa 1: A força e a resistência do sagrado em Pernambuco
Palestrantes: Pai Ivo, Mãe Beth de Oxum
Mediação: Pai Lívio

18h30 - Mesa 2 : A arte como vetor, movimento e inspiração
Palestrantes: Salgado Maranhão, Isaar
Mediação: Luciana Queiroz

20h - Mesa 3: A quem a arte incomoda? E a quem deve servir?
Palestrantes: Itamar Vieira Jr, Vitor da Trindade
Mediação: Lenne Ferreira

21h30 - Lançamento de Livros de Itamar Vieira e Vitor da Trindade

13 de setembro (sábado)

14h - Lançamento de Livros e Microfone aberto

15h - Mesa 1: Sonhos vivos: o poder da cultura na construção social
Palestrantes: Jeff Alan, Andala Quituche
Mediação: Thayane Fernandes

16h30 - Mesa 2: O futuro é agora e feminino. E a literatura também
Palestrantes: Marilene Felinto, Lorena Ribeiro
Mediação: Bell Puã

18h30 - Mesa 3: Pioneiras, sim! Sozinhas, não!
Palestrantes: Sônia Guimarães, Robeyoncé Lima
Mediação: Renata Araújo

14 de setembro (domingo)

14h às 14h45 - Lançamento de livros e Microfone Aberto

15h - Mesa 1: Acessos e permanências: nosso lugar é todo lugar
Palestrantes: Luciany Aparecida, Amanda Lyra
Mediação: Érico Andrade

16h30 - Lançamento de livros
Érico Andrade e Luciany Aparecida

17h - Mesa 2: Entre sons e sensações: palavra é música e música é poesia
Palestrantes: Ellen Oléria, Lucas dos Prazeres
Mediação: Marta Souza

18h30 - Encerramento

Mais informações sobre a Flup Pernambuco estão no Instagram oficial da edição pernambucana do evento (@flup.pe2025) e no endereço eletrônico https://www.vempraflup.com.br/flup-pernambuco
 

Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter