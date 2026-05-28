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LITERATURA FML Pepper, escritora carioca de romantasia, participa de bate-papo do "Além das Letras" Evento no Centro de Convenções também reúne a escritora Andrea Nunes e Sidney Nicéas

A escritora carioca FML Pepper, pioneira da romantasia no Brasil, estará em Pernambuco. Ela participa de um bate-papo do evento “Além das Letras”, que ocorre neste sábado (30), às 14h, no Centro de Convenções.

A autora da trilogia juvenil “Não Pare!” participa da mesa “Protagonismo Feminino na Literatura Nacional”. Além dela, também estará presente Andrea Nunes, escritora de “Presunção de Inocência”, com mediação de Sidney Nicéas.

O bate-papo vai abordar a força do protagonismo feminino na literatura nacional. FML Pepper tem propriedade para falar do assunto. Entre outros reconhecimentos, ela foi a única brasileira escolhida pela Amazon US dentre as doze personalidades femininas do mundo que fizeram diferença na literatura em 2015.

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