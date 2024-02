Foco no riso

A- A+

Ao estar diante das câmeras, Castorine tem como objetivo estabelecer algum tipo de conexão com o público. No ar como a altiva Yeda de ''Elas por Elas'', a atriz não se limitou apenas ao enredo dramatúrgico da personagem, mas também focou nas questões sociais que envolvem todos os altos e baixos da jovem advogada, na história adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

''Eu acho que o riso e a comédia são ferramentas fortíssimas de comunicação. Ajuda a criar uma intimidade com o público. Acho que o meu trabalho com comédia é uma forma de cura através do riso'', valoriza.

Na atual novela das seis, Yeda é filha de Lara e Átila, interpretados por Deborah Secco e Sergio Guizé. Jovem advogada, ela é inteligente e bem resolvida. Na primeira versão da obra de Cassiano Gabus Mendes, a personagem foi vivida por Cristina Pereira e, na época, o enredo era focado em uma moça feia e solitária. Agora, porém, Yeda envereda por outros caminhos dramatúrgicos.

''Antes era uma história meio ‘patinho feio’. A Yeda atual até tem a questão da gordofobia, mas não é a história dela. Não é sobre isso. A Yeda é uma mulher livre, focada e que vai atrás dos sonhos dela. Então, não pude me inspirar na personagem da primeira versão porque era uma personagem mais reprimida e que se colocava para baixo'', explica.

Além de ir em busca dos próprios sonhos, Yeda é uma das principais aliadas de Lara. A jovem, que trabalha no escritório de advocacia do pai, é uma das maiores incentivadoras da mãe em retomar a carreira jurídica. ''Ela quer trazer a mãe de volta para esse sonho. Então, ela ajuda a mãe em tudo que pode. Ela vê a mãe meio perdida depois da morte do marido e toda a descoberta da traição. É uma relação muito bonita de cuidado'', afirma.

A trama de ''Elas por Elas'' é a estreia de Castorine nas novelas. Ela, no entanto, já marcava presença na tevê, quando participou do extinto ''Zorra'', que ficou no ar entre os anos de 2015 e 2020. A atriz também tem uma trajetória ascendente no teatro. Ao lado de Luísa Périssé, filha da atriz Heloisa Perissé, Castorine coestrelou a montagem ''Camareiras''. ''Sempre fui muito do teatro de improviso. Quando percebi que não teria os papéis que eu queria, decidi eu mesma criar os papéis que quero. Logo depois da peça, veio a surpresa da novela'', relembra.

