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FAMOSOS Foco no trabalho e loira como a ex, Virginia: quem é a dentista que confirmou encontro com Zé Felipe Influencer e cantor teriam se encontrado em momento reservado em Belo Horizonte

Realmente, a vida amorosa de Zé Felipe não anda tão parada desde que ele e Virginia Fonseca se separaram, em maio do ano passado. E os rumores sobre o assunto ganharam força depois que a influencer Sol de Andrade confirmou ter encontrado o cantor em Belo Horizonte, em março passado. Os dois teriam se visto em um momento reservado durante a passagem do artista pela capital mineira. Apesar da confirmação à revista Quem, ela preferiu não entrar em detalhes sobre a proximidade entre eles.

Um tanto discreta nas redes, Sol trabalha como cirurgiã-dentista e também se dedica à produção de conteúdo na internet. Em seu perfil no Instagram, tem mais de 170 mil seguidores que acompanham registros de viagens internacionais, rotina de beleza e seus momentos de lazer. Entre os destinos publicados por ela, aparecem cidades como Miami, Paris, Itália e Porto Rico. Mas ela também costuma publicar registros no trabalho.

Além da carreira na odontologia, Sol passou a chamar atenção pela aparência, que tem sido comparada à de Virginia Fonseca. Internautas têm destacado semelhanças no visual das duas, principalmente o cabelo loiro — que foi adotado recentemente pela mineira.

Outro ponto que despertou curiosidade foi a interação entre Sol e famosos nas redes sociais. Ela é seguida por nomes bastante conhecidos. Mas o que impressionou muita gente é que entre os seguidores está justamente Vini Jr., atual namorado de Virginia.

Desde o fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia, anunciado em 2025, a vida amorosa do cantor virou assunto frequente. O artista já teve o nome ligado a outros relacionamentos e segue cercado de especulações sobre novos affairs.

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