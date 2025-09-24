Focus Cia de Dança se apresenta no Recife através do Festival Cena CumpliCidade; veja programação
Desta quarta (24) a domingo (28), a companhia exibe gratuitamente espetáculos em diferentes espaços culturais da capital
Nesta semana, o 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades entra na reta final, após apresentar no Recife 23 espetáculos de dança contemporânea de três países.
De hoje (24) a domingo (28) é a última oportunidade para assistir a uma de suas principais atrações. A Focus Cia de Dança, do Rio de Janeiro, cumpre temporada, distribuída em diversos espaços culturais da capital pernambucana, em comemoração aos seus 25 anos de fundação com três espetáculos.
Programação
Hoje (24), no Centro de Artes da Universidade Federal de Pernambuco, às 19h, é a vez da performance “Trupe”, que evoca o artista em sua eterna travessia até onde o povo está.
Já em 26 de setembro, o Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Boa Viagem, sobe a cortina para “De Bach a Nirvana”, quando a música erudita e o rock se encontram.
Enquanto no dia 27, também no Luiz Mendonça, é a hora de abrir as cortinas para “Carlota - Focus Dança Piazzolla”, um tributo ao tango através da dança contemporânea. Fechando a série, haverá uma segunda sessão de “Trupe”, dia 28, às 11h30, no Parque da Jaqueira.
O CumpliCidades
O festival Cena CumpliCidades é uma realização da Associação Cultural Artistas Integrados, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, e apoio cultural da Temporada França-Brasil 2025, Aliança Francesa, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Laboratório de Extensão e Ensino de Dança da UFPE (LEED); além da cooperação do Cena Expandida e Festival Internacional Cena Noronha.
PROGRAMAÇÃO
“Trupe”
Quando: 24 de setembro, às 19h
Onde: Centro de Artes da UFPE - Cidade Universitária, Recife
Gratuito
“De Bach a Nirvana”
Quando: 26 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso gratuito - Retirada de bilhete aqui
“Carlota – Focus Dança Piazzolla”
Quando: 27 de setembro, às 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingresso gratuito - Retirada de bilhete aqui
“Trupe”
Quando: 28 de setembro, às 11h30
Onde: Parque da Jaqueira - Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife
Gratuito
SERVIÇO
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Quando: De 4 a 28 de setembro de 2025
Entrada gratuita (retirada de ingressos sob consulta no Instagram do evento)
Informações: @ccumplicidades