"Fofo" em tempos de ódio: Chico César estreia no Recife a turnê do seu próximo álbum

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A cidade do Recife terá o privilégio de receber, neste sábado (2), às 20h, no palco do Teatro do Parque, a estreia da turnê do álbum “Fofo”, do artista paraibano Chico César, antes mesmo de seu lançamento em todas as plataformas (o artista só disponibilizou o álbum no Youtube, dois dias antes da estreia). Após diversos discos autorais, “Fofo” é uma volta do compositor ao tempo de sua juventude, às músicas escritas em sua passagem pela banda Jaguaribe Carne, quando morou em João Pessoa e, depois, se mudou para São Paulo.

Assim como em seu álbum de estreia (“Aos Vivos”, 1995), na nova turnê, Chico se apresenta somente com seu violão em cena. “Fofo” será o 11º álbum de estúdio do artista, que agora volta à nostalgia de suas origens juvenis e à verve mais questionadora daquela época, em paradoxo com o mundo que, segundo ele, segue cheio de contradições, enquanto sua poesia foi ficando mais singela.

O mundo e o artista

“Sinto que, infelizmente, o mundo não mudou muito. Continua essa coisa de ‘o de cima sobe e o de baixo desce’, como já disse Chico Science. Continua essa coisa de ‘quem tem quer sempre mais e não quer dividir’. Continua a luta das classes sociais, agora potencializadas pela internet. [...] retrocesso como, por exemplo, o imperialismo medieval de Donald Trump atacando a soberania de outros países, desprezando os organismos internacionais”, contextualiza o artista.

“Infelizmente, essas canções que eu compus ali com o meu olhar - não vou negar, muitas vezes raivoso - do adolescente (que tinha 17, 18 anos) saindo dos olhos, essas canções se mantêm muito atuais. Curiosamente, as canções atuais feitas nesse ‘novo velho mundo’ que nós vivemos - são canções mais doces, mais amorosas, mais acolhedoras. O mundo infelizmente não mudou, mas eu mudei, eu me tornei mais amoroso”, reflete.

E foi essa poesia mais afetuosa em tempos de ódio que se firmou em suas canções. “Acho que esse olhar amoroso é o que me permitiu olhar para essas canções com amor e pensar: ‘Poxa, é hora de gravá-las. Eu preciso agradecer a esse menino que é a base da minha construção’. E qual é a melhor maneira? É cantar as canções dele que não entraram em outros discos e que estão aqui e agora”, explica.

Foto: Sil Ribas/Divulgação

“Esse show [de Fofo] dialoga talvez mais diretamente com o do ‘Aos vivos’ que eu fiquei fazendo nesse último ano no Brasil todo, com voz e violão. Fiz também na Europa, Portugal, Espanha, Suíça, e vou fazer ainda na Argentina agora. Foi fazendo esse show, vendo, vamos dizer, o tipo de artista que eu sou, um artista que pode se expressar no palco apenas acompanhado do seu violão, que eu pensei, ‘poxa, está na hora de gravar o disco daquele menino, daquele Cesinha dos 17 aos 20 anos de idade, cantando várias daquelas músicas”, conta.

“Mas vou botar [também] algumas coisas que compus mais recentemente, fazendo um contraponto. O show traz todas as canções do ‘Fofo’ e algumas canções da carreira, em que o público se reconhece imediatamente, como ‘Mama África’, ‘À primeira vista’, ‘Estado de poesia’, ‘Onde estará meu amor’... Porque nessa minha necessidade de comunicabilidade e também para mostrar para mim e para o público que essas canções, elas não são, vamos dizer assim, tão soltas no ar assim, essas canções antigas que aparecem agora como novas, essas canções que ninguém nunca ouviu, dialogam, têm um fio sutil que une as canções antigas com as canções que se tornaram muito conhecidas, as canções de agora”, reflete.

Sobre o álbum

Das 16 faixas do projeto, nunca antes gravadas, 13 são assinadas por Chico - letra e música. As outras três foram feitas em parceria com Pedro Osmar, Paulo Ró (integrante do Jaguaribe Carne) e Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. Do livro dela Americanah, o cantor tirou o mote da canção que dá título a seu disco: “Eu não quero ser fofo, eu quero ser a p**** do amor de sua vida”.

“Significa [dizer] que eu quero radicalizar, eu quero lhe amar radicalmente e quero que você me ame assim também. Isso é, de certo modo, a negação da fofura. Eu não quero ser fofo”, adverte Chico.

O álbum “Fofo”, ainda sem data de lançamento, também foi gravado em formato voz e violão, assim como seu primeiro álbum que marcou a estreia de Chico César e o projetou na música brasileira e mundial, com sonoridade experimental, arranjos rebuscados e com influências da cultura popular e letras marcantes.







Fofo e homem

Chico César, sempre inquieto, cantor, compositor, escritor, jornalista, cidadão, desafia rótulos e convenções, em sua poesia afiada, humanista e engajada. Emergiu no cenário musical brasileiro nos anos 1990, com "Aos Vivos" (1995), um clássico da originalidade. Hoje, aos 62 anos, quase 30 anos depois, já consagrado na música brasileira, tem refletido sobre os limites e disfunções da masculinidade.

“Tenho falado da fofura como algo potente. Eu acho que a doçura, se você tirar do homem, do ser masculino, algumas características que são associadas à virilidade, mas que tem muito mais a ver com grossura do que com a virilidade, acho que isso é bom”, opina.

“A fofura, de certo modo, tem funcionado como uma máscara social, para as pessoas se apresentarem assim nas redes sociais, como pessoas doces e tal. E o mundo tem sido tão grosso que as pessoas, para se desvincularem das suas próprias imagens, inclusive a autoimagem desse mundo grosso, algumas têm optado por se expressarem através da fofura, mas muitas vezes nós não podemos confundir a fofura com um caldo de batata, uma coisa fraquinha que você não pode expressar a raiva, a combatividade”, completa.

Origem da carreira

Ao revisitar o repertório de sua juventude, Chico César revive o universo de composições desconhecidas, feitas antes do álbum de estreia que lhe colocaria no mapa da música brasileira. “São [canções] muito mais antigas do que ‘Mama África’ e ‘À primeira vista’, músicas já nascidas em São Paulo, no final de 1980, começo dos 90. (…) elas tem uma busca por comunicabilidade. Eu queria me comunicar com São Paulo e para você se comunicar, você precisa de certo modo dizer o que é que você tem de específico, que não é redundante naquela naquela ágora, naquela praça”, lembra.



“Senti que de certo modo eu me parecia muito com o que já estava lá em São Paulo, com a música de Arrigo Barnabé, em algum lugar, com a música de Itamar Assunção, com uma certa expressividade que vinha por uma coisa um tanto quanto hermética, um tanto quanto underground, às vezes suja. (...) E aí eu fui sentindo em mim uma necessidade de me comunicar com aquele lugar e fui buscar mais a coisa da negritude, fui aprimorando meu jeito de falar de amor e essas canções que se viraram clássicos, como ‘À primeira vista’, acho que têm bastante a ver com isso”, detalha.

Jovem sem filtro

Ao rever esses registros de composição que retratam uma época importante de sua vida artística, Chico reconheceu traços marcantes da musicalildade e da dramaturgia de um artista ainda em formação, mas com muita profundidade.

“As canções me mostraram que eu era um um jovem compositor bastante complexo. Quem escutar essas canções, olhando, vamos dizer, o lado musical, estritamente musical e também o lado lírico, o lado da escrita das letras, vai perceber que eu era uma pessoa complexa e que não filtrava muito na hora de colocar isso, essa complexidade, nas canções. Pelo contrário, eu buscava a complexidade e acho isso bastante positivo e bastante corajoso nesse jovem Césinha, como me chamavam os amigos de Catolé do Rocha”, aponta o compositor.



“Penei um pouco para reaprender essas canções, porque elas são complexas. E eu estou ainda em um processo de reaprendizado com elas, mas fico muito, muito feliz de ver que a base do artista que eu me tornei está toda aí, nesse encontro do garoto de Catolé do Rocha, do Ferradura e do Jaguaribe Carne”, conta. O grupo Ferradura era mais, vamos dizer, comunicativo, mais aberto, mais solar. E ao encontrar o Jaguaribe, vem algo mais noturno, lunar, misterioso. E isso define muito o que é a minha obra.

Parceiros

Entre os parceiros das composições de “Fofo”, Chico destaca dois grandes artistas paraibanos: Pedro Osmar e Paulo Ró, que assinam as letras nas faixas “Nove Linhas, 22 toques, corpo à escolha do diagramador” e “A verdadeira história do cavaleiro da fome contra o dragão hipnótico”, respectivamente. “Esses caras me influenciaram muito. Eu sou 10 anos mais novo que Pedro Osmar. Quando eu o conheci, eu tinha 16. Ele, 26. E eu sou uns cinco, talvez seis anos mais novo que Paulo Ró. E eles me adotaram como se eu fosse um irmão mais novo”, relembra.

Influências

“Eu que tava chegando do Sertão, que fazia essa música muito solar, muito influenciada pela música do pessoal do Ceará, Ednardo, Belchior, Fagner, Amelinha… por Clodoaldo Clésio Climério do Piauí… e muito influenciado também pela música dos novos baianos e eles me apresentaram outra pegada, outro outro olhar sobre música, que tem a ver com a música paquistanesa, a música indiana, a música de Hermeto Pascoal, a música de Naná Vasconcelos, a música de Egberto Gismonti, todo mundo da música instrumental que me instigou muito”.



“E eu pensei: "Poxa, é possível trazer uma coisa mais mais elaborada para a canção, não que os novos baianos não fossem elaborados ou que Ednardo não fosse elaborado, mas um outro tipo de elaboração e eles me influenciam decisivamente para o resto da vida”, afirma.

Pop ou transgressor?

Com as novas influências, conta Chico, ele pensou em mudar radicalmente o jeito de compor. “Por algum momento, em algum momento eu cheguei até pensar na possibilidade de abrir mão da minha comunicabilidade para ser Jaguaribe Carne, radical, experimental, como eles foram são e serão, mas havia algo no menino que trabalhou em loja de discos, que vendeu disco de Odair José, de Alípio Martins, de Luiz Gonzaga, de Beatles, Roberto Carlos, Luiz Melodia, que sabia que algo na minha base era música popular e que necessitava de comunicação, que precisava ir para praça pública”, explica.



“Quando eu lancei ‘Aos Vivos’ e fui cantar ‘Mulher eu sei’, por exemplo, em Caicó, na praça pública e os rapazes - todos os homens ali do interior - cantando ‘Eu sei como pisar no coração de uma mulher, já fui mulher, eu sei’. Isso é uma vitória para mim, porque eu estou sendo ao mesmo tempo ‘Jaguaribe Carne’, transgredindo conceitualmente a questão do gênero e me comunicando, fazendo com que todo mundo, numa praça, cante como se estivesse cantando ‘Eu não sou cachorro não, já fui mulher eu sei’. Eu acho isso uma vitória, conciliar esses dois mundos”, comemora.



Relação com o digital

“Eu não negócio com o algoritmo, eu entendo pouquíssimo disso. Eu sou um semeador, vou jogando as sementes por aí, se elas caírem em terreno fértil, ok, vai nascer uma plantinha ali, daquela plantinha é vai é vão nascer frutos. E esses frutos vão se transformando de novo outra vez, a semente vai cair e assim vai. Eu uso a rede social para me comunicar”, conta.



“Na pandemia, por exemplo, e até hoje, muitas pessoas chegam para mim e me agradecem na rua, no aeroporto, dizem: ‘Poxa, vida, você me salvou várias vezes na pandemia’. Casais me dizem isso. Homens, mulheres, jovens e até pessoas com mais idad e eu fico bastante comovido”, relata Chico.



“Acabei de de de ganhar um violão maravilhoso de um de um luthier é que que falou exatamente isso: ‘Cara, você aceitaria receber um violão de presente porque já você me presenteou muito na pandemia com suas canções, com suas suas lives’, compartilha.

“Quando eu estava fazendo essas canções e publicando nas redes sociais, fazendo essas lives, publicizando aulas, ensinando a tocar nota por nota do disco ‘Aos vivos’, Eu não estava correndo atrás do algoritmo. Eu estava correndo atrás da sobrevivência espiritual antes da sobrevivência material.

“Pensando na pandemia, a gente não podia sair, não podia fazer show, o nosso setor artístico foi o primeiro a parar e o último a voltar. Eu precisava de público, tudo que eu faço precisa de público. Mesmo que o público seja uma pessoa, duas pessoas, o trabalho artístico, ele requer, reivindica o outro. E na pandemia, o que eu fiz? Falei: ‘Eu não vou parar de compor, não vou parar de me expressar, eu vou me expressar através dessa rede. E isso me fez crescer muito como artista. Meu público se ampliou bastante. E me fez também crescer interiormente, eu compus muito”, afirma o artista.

Canção viral

“De vez em quando acontecem coisas inusitadas, imprevisíveis, positivamente. Como Juliette ter cantado “Deus me proteja” no BBB várias vezes. Ela cantou várias outras músicas de vários outros artistas, mas a canção que ficou, vamos dizer, colada identitariamente em Juliette como algo que a defendia foi ‘Deus me proteja’. E quando nós saímos da pandemia, estava uma música enorme, o algoritmo me encontrou maravilhosamente, mas eu nem saberia como fazer para correr atrás do algoritmo. Eu faço algo rítmico e algo poético”, brinca.



SERVIÇO

Chico César no show de lançamento do álbum “Fofo”

Quando: 02 de maio de 2026, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos: Sympla

Informações: (81) 99488-6833

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